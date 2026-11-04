Studentská rada Univerzity Pardubice vyhlásila studentskou stávkovou pohotovost

Studentská rada Univerzity Pardubice vyhlásila kvůli vývoji kolem veřejnoprávních médií stávkovou pohotovost. Připojila se tak k iniciativám dalších vysokých škol po celé ČR. Studenti upozorňují na rizika, jež jsou podle nich spojená s navrhovanými změnami financování České televize a Českého rozhlasu a možnými dopady na nezávislost obou institucí. Postup studentské rady podpořil Akademický senát univerzity. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí pardubické vysoké školy Martina Macková.
"Nezávislá veřejnoprávní média, svoboda projevu a akademické svobody představují základní pilíře demokratické společnosti. Za nepřijatelný považujeme mimo jiné způsob projednávání navrhovaných změn financování veřejnoprávních médií bez předchozí odborné a širší společenské diskuse," uvedlo předsednictvo studentské rady v prohlášení.
Na úterním setkání studujících v kampusu univerzity, které uspořádala studentská rada souběžně s protestními akcemi po celém Česku, se kromě situace kolem veřejnoprávních médií diskutovalo také o nedostatečném financování vysokých škol. Rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek uvedl, že dlouhodobý nedostatek peněz v kombinaci s rostoucím počtem studentů vytváří stále větší tlak na personální i infrastrukturní kapacity vysokých škol. Podle něj to ohrožuje udržení vysoké kvality výuky, nezbytnou modernizaci studijní infrastruktury a konkurenceschopnost vysokých škol na trhu práce.
Studentská rada i vedení univerzity považují za zásadní, aby změnám s možným dopadem na nezávislost veřejnoprávních médií předcházela transparentní komunikace a otevřená veřejná debata. Na úterý 10. listopadu připravuje další studentskou protestní akci. Vedení univerzity, včetně děkanů fakult, už deklarovali, že studující budou mít možnost svobodně vyjádřit svůj názor i během výuky.
Vládní návrh počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků, převedením financování veřejnoprávních médií pod stát a tím, že by obě veřejnoprávní média měla méně peněz. Sněmovna předlohu v sobotu 24. října nad ránem přes odpor opozice poslala do dalšího kola projednávání. Opozice mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní tábor nesouhlasí, změna financování podle něj není útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření ČT a ČRo.