STV Group po loňském výbuchu v Poličce postavila nový objekt na výrobu munice

Rok od požáru a výbuchu v jedné z výrobních hal v Poličce na Svitavsku, kde společnost STV Group vyrábí velkorážovou munici, jsou všechny škody odstraněné. Na stejném místě firma vybudovala nový moderní objekt s vyššími standardy bezpečnosti a komfortem pro zaměstnance. Produkce firmy se díky modernizaci zvýší, uvedl na dotaz ČTK ředitel pro speciální projekty společnosti STV Group Pavel Beran.
Výbuch zničil loni 25. března budovu určenou pro výrobu velkorážové munice a ženijních náloží. Původní linka byla nahrazena novou technologií, v polovině dubna zahájí zkušební provoz. "Co se týče kapacity v nově vybudovaném objektu, tu jsme díky modernizaci znásobili. Dosahuje nyní až více než 100.000 kusů dělostřelecké munice ročně, dle ráže munice," uvedl Beran.
Instalované technologie jsou v co největší míře automatizované, což snižuje podíl lidské práce. Jsou také výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Součástí nového objektu je například plně automatizovaná lakovna s čistírnou vody a vzduchu. Důraz firma klade na požární bezpečnost, kromě celkové ochrany budovy má vlastní hasicí systém i část technologií.
Dvě linky na výrobu velkorážové munice metodou takzvaného šnekování loňská havárie nepoškodila. Jsou v běžném provozu.
Při havárii byl vážně zraněn jeden ze zaměstnanců. Policie událost vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti, případ ještě neuzavřela.
Poličské strojírny patří prostřednictvím společnosti STV Group do holdingu STV Invest, který má pronajatou část areálu firmy. Závod vyrábí velkorážovou munici a zabývá se opravami vojenské techniky a dodávkami náhradních dílů. Hlavním produktem je dělostřelecká munice v rážích 155 milimetrů, ale také ráže 122 milimetrů a 152 milimetrů. Kapacita činí 300.000 kusů ročně.
Podle Berana je vysoká poptávka také po plastických trhavinách,kterých společnost dokáže vyrobit 150 tun ročně. "V letošním roce znovu obnovíme tradiční výrobu protitankových min včetně vlastní výroby rozněcovačů s kapacitou více než 100.000 min ročně," uvedl Beran. STV Group vyrábí také pěchotní střelivo, ročně může produkovat více než půl miliardy nábojů.
Zbrojní výroba byla v Poličce zahájena roku 1920 založením První vojenské muniční továrny. Produkce tehdejšího podniku se soustředila na výrobu ručních granátů a dělostřelecké munice jako součást širšího plánu Československa na zvýšení vlastní obranyschopnosti.