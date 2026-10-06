Sucho komplikovalo přípravu pardubického závodiště, nejvíc potrápilo Taxis

Autor: ČTK
  14:39aktualizováno  14:39
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

V začátcích dostihů v Pardubicích měli koně pod kopyty úplně jiný terén než dnes. Podle historických záznamů se stávalo, že běželi přes oranici se zbytky nesklizené řepy nebo brambor. Za desetiletí se péče o dráhu výrazně proměnila a dnes se řeší každý detail jejího povrchu. ČTK to řekl správce dráhy Václav Žižka. Závodiště si letos připomíná 170 let od vzniku dostihů a aktuálně má před sebou poslední mítink, jehož vrcholem je nedělní Velká pardubická.

"Tehdy se tady ještě hospodařilo, místy to byly oranice a dostihy se běhaly úplně jinak. Dnes máme speciální travní směs, která rychle roste a vytváří velmi hustý porost, takže tráva tlumí dopad kopyta a v horku také pomáhá udržet v půdě vodu. I díky tomu jsou dnes dostihy rychlejší a dráha umožňuje koním podat lepší výkon," řekl Žižka.

Ještě do roku 1963 se na závodišti jezdila týden před Velkou pardubickou plochodrážní Zlatá přilba. To je z dnešního pohledu nemyslitelné. "Dnes si vůbec nedovedu představit, že by se něco takového mohlo stát. Myslím, že velký moderní impulz přišel po revoluci, a první, kdo si uvědomil, že je potřeba dráhu výrazně zkvalitnit, byl můj předchůdce doktor Jiří Janda," řekl Žižka.

Intenzivní příprava dráhy začíná měsíc před Velkou pardubickou. Letos ji hodně komplikovalo sucho. Některá zažloutlá a vysušená místa proto pracovníci závodiště museli vyhrabat, znovu dosít a intenzivně zavlažovat. Největší problém představoval Taxisův příkop, který je kvůli svému podloží na sucho obzvlášť citlivý.

"Taxis je pořád nejproblematičtější místo. Je tam trochu jinak udělané podloží a voda z něj rychle odchází, takže je tam největší sucho. Po dosetí jsme tam museli asi týden až dva opravdu intenzivně zavlažovat. Kdybychom stejné množství vody dali někam jinam, mohli bychom tam mít bahno, ale Taxis to dokáže velmi rychle vstřebat," řekl Žižka.

O dostatek vody se stará asi 160 pevných zavlažovacích hlavic ovládaných počítačem, na některých místech pomáhají také pásové zavlažovače. Ty dokážou rovnoměrně pokropit i velkou plochu.

Sucho se letos podepsalo také na živých překážkách. Proutěné ploty měly podle Žižky jen asi třetinu běžného přírůstku oproti loňsku a kvůli nedostatku vláhy se na nich téměř netvořily nové listy.

Před vrcholem sezony bylo potřeba natřít všechny překážky. Pracovníci spotřebovali 100 až 120 kilogramů bílé fasádní barvy a kolem 15 kilogramů hnědé. Při slavném závodě koně zdolávají 31 překážek. Součástí pravidelné péče je také sekání a provzdušňování aerátorem, který uvolňuje půdu a pomáhá vodě dostat se do hlubších vrstev.

K tomu se před Taxisem tráva válcuje do zhruba 1,6 metru širokých pruhů. Položená tráva vytváří optické linie, které jezdcům pomáhají při nájezdu na 40 metrů širokou překážku. "Každý si tam najde svoji stopu. Ty pruhy je opticky trochu vedou kolmo na Taxis, což je důležité," řekl Žižka. Na bezpečnost myslí správci také u vodních překážek. Vodu proto barví ekologickým modrým barvivem, aby ji koně dobře viděli a překážku bezpečně přeskočili, dodal.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

„I am Jane Doe.“ Ženy na sítích masově chrání oběť znásilnění z Cornellu

Já jsem Jane Doe, říkají ženy, aby zabránily odkrytí identity znásilněné oběti...

Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se opět dostává do pozornosti veřejnosti. Bývalá studentka podala žalobu na Cornellskou Univerzitu. Co...

Volkswagen ID.3 dospěl. Neo vrací tlačítka, přidává retro budíky a baví v zatáčkách

Tlačítka jsou zpět! Volkswagen ID.3 Neo je elektromobil, který baví

Volkswagen ID.3 prošel důkladnou proměnou a nově se jmenuje ID.3 Neo. Nejde jen o facelift se změněnými světly. Němci zapracovali na interiéru, ovládání, efektivitě i jízdním projevu. A hlavně...

7. října 2026

V domě vybuchla propan-butanová láhev a vypukl požár. Pro popáleného letěl vrtulník

ilustrační snímek

Dramatické odpoledne zažívají v Bukově na Žďársku. V jednom z rodinných domů tam dnes explodovala propan-butanová láhev. Následný požár zaměstnává hned několik jednotek hasičů, kteří vyhlásili druhý...

7. října 2026  15:42,  aktualizováno  15:54

Praha má u Vltavy novou tramvajovou zastávku, místním výrazně zkracuje pěší docházku

Praha otevřela nový pár tramvajových zastávek Hodkovičky. (7. října 2026)

Praha otevřela novou tramvajovou zastávku. Hodkovičky na Praze 4 tak od středy slouží cestujícím. První spoj ve směru Modřany tady zastavil ve 14:47.

7. října 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Vyrobte si přehradu, zvou organizátoři jablonecké akce

ilustrační snímek

Poznejte jedinečnost Jablonce nad Nisou zábavnou formou a odneste si vlastnoručně vyrobenou dekoraci.

7. října 2026  15:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyšší šance předejít císařskému řezu. Fyzioterapie pro těhotné usnadňuje porod

Vedoucí nově otevřeného centra porodní asistence ve Fakultní nemocnici Brno...

Žen, které se v těhotenství potýkají s bolestmi, stále přibývá. Podle odborníků se na trendu podílí vyšší věk, ve kterém mají děti, méně pohybu, sedavé zaměstnání, nebo naopak problémy způsobené...

7. října 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Z logistického praporu v Rakovníku je armádní pluk. Plánuje přes tisíc příslušníků

Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku...

Je to malý krok pro člověka, ale velký krok pro Armádu České republiky a město Rakovník. Právě zde dislokovaný prapor nasaditelných sil završil další etapu svého téměř sedmiletého rozvoje a od 1....

7. října 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Policisté pátrají po vězni, který odešel z pracoviště ve Velvarech na Kladensku

ilustrační snímek

Kladenští kriminalisté pátrají po 36letém vězni, který v pondělí dopoledne odešel z nestřeženého pracoviště ve Velvarech na Kladensku. Muž není nebezpečný,...

7. října 2026  13:54,  aktualizováno  13:54

Výstava v rožnovském skanzenu představí výpěstky i staré odrůdy

ilustrační snímek

Výstava Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex představí v rožnovském Valašském muzeu v přírodě letošní úrodu ovoce, zeleniny, obilovin a...

7. října 2026  13:50,  aktualizováno  13:50

Česká zbrojovka představuje zcela novou pistoli CZ DUTY

7. října 2026  15:28

V Kralupech nad Vltavou skončila obnova náměstí J. Seiferta včetně kolonád

V Kralupech nad Vltavou skonÄŤila obnova nĂˇmÄ›stĂ­ J. Seiferta vÄŤetnÄ› kolonĂˇd

V Kralupech nad Vltavou na Mělnicku skončila v části Lobeček obnova náměstí Jaroslava Seiferta včetně kolonád a vodního prvku. Přibyla místa k sezení a pro...

7. října 2026  13:44,  aktualizováno  13:44

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

V Hodkovičkách vznikla nová tramvajová zastávka. Kde je a které linky ji obslouží?

Vybudováním zastávky Hodkovičky, která je umístěna zhruba v polovině...

Konečně je hotovo. Tramvajová trať mezi Belárií a Černým koněm má novou zastávku Hodkovičky. První cestující tu vystoupí už ve středu 7. října odpoledne.

7. října 2026  15:07

Výstava v Jindřichově Hradci představí fotografie herečky Andrey Růžičkové

ilustrační snímek

Výstava Křehká je tvoje síla představí v Muzeu Jindřichohradecka fotografickou tvorbu herečky Andrey Růžičkové. Vernisáž bude v sobotu v 16:00 v Soukenické...

7. října 2026  13:26,  aktualizováno  13:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.