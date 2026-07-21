Svitavám se nedaří najít firmu, která by vybudovala Muzeum mechanických betlémů

Svitavám se ani napodruhé nepodařilo v soutěži najít firmu, která by ve městě vybudovala plánované Muzeum mechanických betlémů. Budova by měla nahradit vybydlený bytový dům v sousedství Ottendorferova domu u náměstí Míru. Hlavním exponátem muzea bude 15 metrů dlouhý Svitavský mechanický betlém. Vloni se přihlásil jediný zájemce, letos tři, ale nabídli příliš vysoké ceny. Radnice proto vyhlásí tendr potřetí a předloží do něj upravený projekt, který by měl být levnější, řekl ČTK místostarosta Pavel Čížek (ODS).
"Jsou vysoké ceny, a proto jsme soutěž zrušili. V současné době probíhá úprava projektové dokumentace, zda jsme schopni za dodržení stejné myšlenky a účelu na přestavbu budovy na Muzeum mechanických betlémů udělat úpravy, které by nám zlevnily kompletně stavbu," uvedl Čížek.
Původní odhad ceny byl 100 milionů korun bez DPH. Město už získalo příslib dotace 68 milionů korun z evropského Integrovaného regionálního operačního programu a dalších 20 milionů z česko-polského projektu. V poslední soutěži se ale nabídky pohybovaly od 138 milionů po 160 milionů korun bez DPH. Příčinou je podle Čížka prudký růst cen stavebních materiálů, například hliníkových profilů, nebo betonážních prací.
Město s projektanty hledá v projektu úspory, aby se cena dostala na 70 milionů až 80 milion korun. Stavba například nebude obsahovat úpravu podzemního podlaží ani rozšíření dalších podzemních prostor mezi Ottendorferovým domem a sousedním objektem. Změny by se mohly týkat i interiérů a dalších prvků stavby.
Nové výběrové řízení by mohlo být vyhlášeno na podzim. Podle výsledné ceny se budou přiměřeně krátit dotace. Nezbytností je ale stihnout vše dokončit do poloviny roku 2029.
Hlavním exponátem muzea bude 15 metrů dlouhý Svitavský mechanický betlém. V městském muzeu pro tento rozsáhlý soubor vhodné místo není. Celý betlém s bohatou architekturou je souborem prací několika betlémářských spolků z let 1826 až 1942. Do svitavského muzea se dostal po roce 1945, kde zřejmě ze čtyř betlémů vznikl jeden velký. Původně byla venkovská část pohyblivá a městská statická. Měří asi 15 metrů na délku a 2,5 metru na výšku, má 692 polychromovaných figur a budov, šest malovaných scenérií a 62 mechanik. Betlém byl v 60. letech minulého století převezen do Východočeského muzea v Pardubicích, kde byl zčásti restaurován. V roce 2015 jej město získalo zpět, tehdy byl i zapsán na seznam kulturních památek České republiky.