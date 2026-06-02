Svitavská nemocnice by měla mít v budoucnu magnetickou rezonanci

Svitavská nemocnice by měla být v budoucnu vybavena magnetickou rezonancí. Společnost Nemocnice Pardubického kraje získala k pořízení přístroje doporučení ministerstva zdravotnictví. Je vydáno na 36 měsíců. Pro instalaci magnetické rezonance budou nutné stavební úpravy, uvedlo hejtmanství v tiskové zprávě.
Ve Svitavské nemocnici vznikne kvůli magnetické rezonanci jednopodlažní přístavba, která bude provozně navazovat na radiodiagnostickou část objektu C. Dispozice zahrnuje vstupní část, vyšetřovnu magnetické rezonance s Faradayovou klecí, ovládací místnost a nezbytné technické místnosti. Konstrukční a technické řešení respektuje také požadavky na instalaci magnetu a jeho stínění, stabilní klimatické podmínky, odvod helia při havarijním stavu a napojení na silnoproudé, záložní a datové rozvody nemocnice.
Přístavba je součástí plánované modernizace nemocnice za 1,367 miliardy korun včetně DPH. Projekt je rozdělený na tři etapy, první by mohla začít v polovině letošního roku. Úplné dokončení hejtmanství očekává v roce 2030. Prostory pro magnetickou rezonanci by se měly vybudovat příští rok. Přístroj bude zajišťovat vyšetření pacientů z širšího regionu, kromě Pardubického také z Jihomoravského a Olomouckého kraje.