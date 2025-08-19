Pracovníci městského úřadu budou pětilitrové kyblíky nosit obyvatelům přímo domů, a to příští týden od 25. srpna do 30. srpna v čase mezi 16.00 až 20.00 hodin, v sobotu poté od 9.30 do 13.00 hodin.
Kdo nebude doma, může si nádobu vyzvednout v informačním centru na náměstí nebo na podatelnách městského úřadu.
Město pro sběr bioodpadu a dalšího kuchyňského odpadu vybralo na zkoušku sídliště v Lánech, kde bude umístěno dvacet speciálních popelnic na gastroodpad, které budou každý týden sváženy a měněny kvůli eliminaci zápachu za nové.