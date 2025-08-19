Úřad bude roznášet kyblíky na bioodpad

Autor: lat
  15:05
Zbytky jídel, slupky z ovoce a zeleniny nebo prošlé potraviny. Obyvatelé bytových domů ve Svitavách mají možnost získat od města zdarma kompostér pro separaci bioodpadu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Pracovníci městského úřadu budou pětilitrové kyblíky nosit obyvatelům přímo domů, a to příští týden od 25. srpna do 30. srpna v čase mezi 16.00 až 20.00 hodin, v sobotu poté od 9.30 do 13.00 hodin.

Kdo nebude doma, může si nádobu vyzvednout v informačním centru na náměstí nebo na podatelnách městského úřadu.

Město pro sběr bioodpadu a dalšího kuchyňského odpadu vybralo na zkoušku sídliště v Lánech, kde bude umístěno dvacet speciálních popelnic na gastroodpad, které budou každý týden sváženy a měněny kvůli eliminaci zápachu za nové.

