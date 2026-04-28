Svitavy by chtěly na podzim zahájit stavbu muzea mechanických betlémů

Svitavy by chtěly na podzim zahájit dlouho připravovanou stavbu muzea mechanických betlémů. Radnice čeká na výsledek výběrového řízení na stavební firmu, uzavřeno by mělo být za několik týdnů, řekl ČTK starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy). Soutěž se musela opakovat, což přípravu prodloužilo a město muselo jednat o tom, zda nepřijde o přislíbenou dotaci.
"Řešili jsme s dotačním orgánem prodloužení lhůty na dokončení stavby. Chvíli jsme čekali, až nám potvrdí, že můžeme prodloužit čerpání případné dotace," uvedl Šimek.
Radnice vyhlásila první výběrové řízení už loni. Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu č.p. 80, kde má být zřízeno muzeum betlémů, a v novostavbě vstupního foyer a bezbariérového komunikačního jádra v meziprostoru mezi budovou č.p. 80 a Ottendorferovou knihovnou. Přihlásil se však jediný zájemce s nabídkou téměř 127 milionů korun bez DPH a město kvůli vysoké ceně a absenci konkurenčních nabídek soutěž zrušilo.
Nová budova muzea by měla stát v sousedství Ottendorferova domu u náměstí Míru. Hlavním exponátem muzea bude 15 metrů dlouhý Svitavský mechanický betlém. Pro něj v městském muzeu není vhodné místo. Celý betlém s bohatou architekturou je souborem prací několika betlémářských spolků z let 1826 až 1942. Do svitavského muzea se dostal po roce 1945, kde zřejmě ze čtyř betlémů vznikl jeden velký. Původně byla venkovská část pohyblivá a městská statická. Měří asi 15 metrů na délku a 2,5 metru na výšku, má 692 polychromovaných figur a budov, šest malovaných scenérií a 62 mechanik. Betlém byl v 60. letech minulého století převezen do Východočeského muzea v Pardubicích, kde byl zčásti restaurován. V roce 2015 jej město získalo zpět, tehdy byl i zapsán na seznamu kulturních památek České republiky.
Náklady na muzeum betlémů dosáhnou asi 100 milionů korun bez DPH. Město už získalo příslib dotace 68 milionů korun. Muzeum by se mělo otevřít veřejnosti do konce roku 2028.