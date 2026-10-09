Svitavy chtějí vypsat další soutěž na vybudování Muzea mechanických betlémů. Předchozí dva tendry nebyly úspěšné a radnice je musela zrušit. Vloni se přihlásil jediný zájemce, letos tři, ale nabídli příliš vysoké ceny. Kvůli příslibu dotace je nutné dodržet termín dokončení, řekl ČTK místostarosta Pavel Čížek (ODS).
"Abychom vše stihli i s interiéry, potřebujeme začít v zimě, tedy v lednu až únoru. Projekt by měl být dokončený za rok a půl," uvedl Čížek.
Stavba nebude kvůli úsporám obsahovat úpravu podzemního podlaží ani rozšíření dalších podzemních prostor mezi Ottendorferovým domem a sousedním objektem. Tyto práce byly podle Čížka investičně nejnákladnější. Upravily se i některé konstrukční prvky.
Původní odhad ceny byl 100 milionů korun bez DPH. V poslední soutěži se nabídky pohybovaly od 138 milionů po 160 milionů korun bez DPH, zřejmě kvůli růstu cen stavebních materiálů. Nově by se cena stavby měla podle projektu pohybovat kolem 80 milionů korun. Další peníze si vyžádá vnitřní vybavení.
Město už získalo příslib dotace 68 milionů korun z evropského Integrovaného regionálního operačního programu. Dalších 20 milionů korun má získat z česko-polského projektu.
Hlavním exponátem muzea bude 15 metrů dlouhý Svitavský mechanický betlém. V městském muzeu pro tento rozsáhlý soubor vhodné místo není. Celý betlém s bohatou architekturou je souborem prací několika betlémářských spolků z let 1826 až 1942. Do svitavského muzea se dostal po roce 1945, kde zřejmě ze čtyř betlémů vznikl jeden velký. Původně byla venkovská část pohyblivá a městská statická. Betlém má 692 polychromovaných figur a budov, šest malovaných scenérií a 62 mechanik.
Betlém byl v 60. letech minulého století převezen do Východočeského muzea v Pardubicích, kde byl zčásti restaurován. V roce 2015 ho město získalo zpět, tehdy byl i zapsán na seznam kulturních památek České republiky.