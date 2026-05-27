Svitavy chtějí zvýšit počet trvale hlášených obyvatel, nabízejí 10.000 korun

Svitavská radnice nabízí 10.000 korun každému, kdo ve městě žije a přihlásí se k trvalému pobytu. Podle jejího odhadu by takových lidí mohly být asi 2000. Takové zvýšení počtu obyvatel by do městské kasy přineslo prostřednictvím rozpočtového určení daní navíc až 40 milionů korun, uvedla mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
Podle statistiků se ve Svitavách každoročně sníží počet obyvatel o několik desítek. Letos na počátku roku ve městě žilo 16.114 trvale hlášených lidí. Podle rozpočtu by letos mělo město hospodařit s příjmy 675,5 milionu.
Motivovat lidi, aby se stali obyvateli města, chce radnice kampaní Staň se Svitavákem. "Odhadované 2000 lidí znamenají přes 40 milionů korun, které by se ve Svitavách daly využít například na opravu silnic a chodníků, na zvelebení veřejného prostranství, na modernizace škol a sportovišť nebo na zajímavé kulturní akce," uvedla Kotasová.
Městu by se motivační příspěvek vyplatil. Jednorázově by na něj vyplatilo maximálně 20 milionů korun, získalo by ale každý rok dvojnásobek. Motivační příspěvek mohou získat jen lidé, kteří ve Svitavách již žili před letošním 22. květnem. Podmínkou je bezdlužnost vůči městu a zletilost. Musí se přihlásit k trvalému pobytu do konce roku. Odměnu dostanou příští rok po předložení čestného prohlášení, které budou moci předkládat během července 2027.
Vedení Svitav již dříve upozorňovalo i na skutečnost, že nehlášení obyvatelé produkují komunální odpad, ale neplatí za něj. Systém likvidace odpadu to prodražuje.
Jinou motivační odměnu pro zvýšení populace zavedly v minulosti Polička a Lanškroun. Poličská radnice nabídla rodinám, kterým se narodí dítě, finanční bonus 5000 korun, obdobně postupovala i druhá radnice. Podmínkou vyplacení částky je trvalý pobyt dítěte ve městě.