Svitavy investují 300 milionů, dokončí třeba revitalizaci rybníku Rosnička

Město Svitavy má na letošek připravené investice za 298,5 milionu korun. Připraví lokalitu k bydlení, bude pokračovat v projektu muzea mechanických betlémů nebo dokončí obnovu rybníku Rosnička, uvedlo v tiskové zprávě. Loni na kapitálové výdaje město vyčlenilo 499 milionů korun. Dokončovalo například nákladnou modernizaci plaveckého areálu.
Příjmy města letos dosáhnou 675,5 milionu korun. V meziročním srovnání se zvýší o 115,9 milionu korun. Do navýšení se promítly vyšší příjmy z daní, dotace a plánovaný prodej pozemků ve Staré kolonii.
Radnice letos naplánovala schodkový rozpočet. Výdaje město očekává téměř 840,5 milionu korun. Schodek uhradí z peněz, které má na účtu, a úvěrem.
Město letos napouští rybník Rosnička, který loni odbahnilo, a kolem dodělává prostranství. Problém byl hlavně se zhoršenou kvalitou vody, zejména kvůli přemnožení sinic. V lokalitě je rekreační areál Brand, v němž chce město do léta postavit Mechovou stezku, která bude tvořit tříkilometrový okruh.
"Dělá se tam nový cestní systém, osazujeme to tam mobiliářem. Rosnička by mohla být do konce dubna v novém stylu, vznikne tam malý parčík," řekl starosta Jiří Šimek (Sdružení pro město Svitavy).
V letošním roce chce radnice změnit styl vývěsních cedulí v podloubí na náměstí, aby jejich vizuální podoba byla jednotná a vytvořená profesionály. Přispěje také milion korun na ordinaci praktické lékařky, ordinovat začíná od května. Přijmout může okolo 2000 pacientů.
Mezi větší investice patří rekonstrukce staré radnice nebo technická infrastruktura v lokalitě Stará kolonie, kde vzniknou parcely pro bydlení. Náklady na inženýrské sítě budou odhadem 120 milionů korun bez DPH. Bude tam 46 parcel pro rodinné domy a 13 pro bytové domy s maximální výškou tří podlaží. Stavba by měla začít v březnu a skončit za rok a půl.
Náklady na muzeum betlémů budou asi 100 milionů korun bez DPH. Město už získalo příslib dotace 68 milionů korun. Budova by měla být na místě po vybydleném bytovém objektu v sousedství Ottendorferova domu u náměstí Míru. Hlavním exponátem muzea bude 15 metrů dlouhý Svitavský mechanický betlém. Stavba by mohla začít před prázdninami.