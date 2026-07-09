Svitavy připravují modernizaci autobusového nádraží, navrhují ho zmenšit

Svitavy připravují modernizaci autobusového nádraží. Město si zadalo koncepční studii, která navrhne jeho novou podobu. Jednou z uvažovaných variant je zmenšení areálu, snížení počtu nástupišť a využití uvolněné plochy pro parkovací místa. ČTK to řekl starosta David Šimek (Sdružení pro Svitavy).
Město už má k dispozici jednu studii, která prověřovala, jak velké autobusové nádraží bude v budoucnu skutečně potřebovat. Lokalita zabírá přes jeden hektar. Současně vedlo debatu o tom, jestli musí být areál zachovaný v dnešní podobě, nebo jestli by se část prostoru dala využít například pro parkování.
"Chtěli jsme si prověřit, jestli by se třeba část autobusového nádraží nemohla přeměnit na parkoviště a zvýšit tak objem parkovacích ploch. Ta studie nám v podstatě potvrdila, že by to možné bylo," řekl Šimek.
Autobusové nádraží je podle města vytížené. "Denně dojíždí za prací do Svitav přes 6000 lidí z okolních obcí a někteří samozřejmě využívají i autobusovou dopravu. To nádraží využívané určitě je," uvedl starosta. I tak se podle něj dá snížit počet nástupišť.
Hlavním důvodem, proč se město začalo budoucností nádraží zabývat, je současné zastřešení prvního nástupiště. Vzniklo ještě za socialismu a jeho životnost se podle města pomalu blíží ke konci. Samotná proměna autobusového nádraží ale zatím není otázkou nejbližších let.
"Je to projekt, který chystáme stejně jako jiné projekty do šuplíku. Jde o projekty s dlouhodobou vizí a koncepcí. Čekáme, jak se bude vyvíjet další programové období a zda budou dopravní terminály a doprava nadále podporovanou aktivitou, abychom na to byli připraveni," řekl starosta.
Podle něj je důležité řešit autobusové nádraží také v širších souvislostech. V jeho sousedství je totiž areál bývalé čistírny odpadních vod, který představuje starou ekologickou zátěž. Tu bude muset řešit soukromý vlastník.
"Pokud to jednou bude sanovat, bude se tam muset kus rozkopat a vlastně to bude mít zásah i do prostoru autobusového nádraží. Proto přemýšlíme, jak s tím územím do budoucna naložit. Pro vlastníka areálu existuje možnost využití státních podpor určených na sanaci podobných lokalit," řekl Šimek.