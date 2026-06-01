Stop vylidňování. Svitavy nabízí tisíce za trvalý pobyt, městu se to vyplatí

Autor: lat
  14:22aktualizováno  14:22
Třetí největší město v Pardubickém kraji se chce zbavit tzv. černých duší a dát stopku vylidňování. Svitavy proto spustily kampaň, kterou chtějí motivovat lidi k trvalému pobytu jednorázovým desetitisícovým příspěvkem.

Náměstí Míru ve Svitavách | foto: Radek Latislav, 5plus2.cz

Ještě na konci roku 2016 žilo ve Svitavách 16 949 obyvatel s řádně přihlášeným trvalým pobytem. Na začátku toho letošního to bylo o 835 lidí méně. Každý rok tak městu ubude kolem 80 lidí. Takové jsou statistiky. Reálně však ve Svitavách žije až o dva tisíce lidí více.

Trvalý pobyt mají však hlášený jinde, což je pro město nevýhodné. Podle starosty Davida Šimka Svitavy ročně přicházejí na daňových příjmech o částku přibližně 45 milionů korun. „Tyto peníze by se daly využít na opravy řady chodníků a silnic. Za dva roky se dá z takové částky postavit moderní tělocvična,“ vypočítává starosta ušlé příjmy z lidí, kteří bydlí zejména v nájemních bytech. Odhad jejich počtu vychází z dat spotřebované vody.

A nejde pouze o příspěvek od státu, za který by se dalo zvelebit více veřejných prostranství nebo třeba škol. Město by mohlo bez tzv. černých duší plnit snadněji i státem stanovené hmotnostní limity na produkci komunálního odpadu, což by se mohlo projevit v pomalejším růstu poplatku za svoz odpadu.

Jen letos dává do odpadového hospodářství 16 milionů nad rámec toho, co zaplatí obyvatelé na poplatku.

Příspěvek stejný jako ve Zlíně či Olomouci

Svitavy po vzoru jiných měst začaly za každý nově přihlášený trvalý pobyt nabízet poměrně štědrý finanční bonus ve výši 10 tisíc korun, což je částka, kterou vyplácejí spíše větší města jako třeba Zlín nebo Olomouc.

„Cílíme skutečně na lidi, kteří už ve městě dlouhodobě bydlí. Nemotivujeme nikoho cizího, aby se cíleně jenom kvůli penězům do Svitav přistěhoval. Aby si lidé bydliště přepsali, rozhodli jsme se pro částku, která je skutečně velmi motivační,“ říká Šimek k částce, která se podle něj městu pořád vyplácí, neboť z rozpočtového určení daní město získá od státu na každého obyvatele více než dvojnásobek vyplaceného finančního bonusu.

Motivační kampaň Staň se Svitavákem je časově omezena do konce roku a podmínkou je, aby zletilý zájemce o trvalý pobyt žil ve městě před letošním 22. květnem, což stačí doložit třeba nájemní smlouvou. S žádným finančním ternem nemůžou počítat ti, co už mají trvalý pobyt na radnici nebo vůči městu mají nějaký dluh.

Kdo očekává, že radnice žadatelům o pobyt obratem peníze pošle, je na omylu. Peněz se lidé dočkají až napřesrok. „Odměna bude vyplacena na základě předložení čestného prohlášení, které budou moci lidé předkládat od 1. července do 31. července 2027,“ vysvětlila mluvčí města Svitavy Kateřina Kotasová.

Důvod je jednoduchý. Radnice se chce vyhnout spekulantům, kteří přijmou poplatek a do konce června nezaplatí poplatek za svoz odpadu.

Vedení města bude spokojené, když informační kampaň přiláká alespoň 100 obyvatel. „Byl bych rád, aby mně v lednu odbor vnitřní správy nehlásil, že nám ubyli další lidi. Když se dozvím, že zůstáváme na stejných číslech jako loni, ne-li vyšších, budu spokojen,“ dodal Šimek.

Na kampaň, kterou kromě letáků podpoří speciální spoty v klasickém i letním kině, lidé začínají pomalu reagovat. Podle mluvčí Kateřiny Kotasové první zájemci zavalili matriku dotazy a někteří rovnou zažádali při návštěvě o pobyt. „Jen v pátek se k trvalému pobytu přihlásili dva lidé, což v tento den nebývá běžné. Další se vyptávali na konkrétní podmínky,“ dodala Kotasová.

V Pardubickém kraji je podobný příspěvek spíše výjimkou. Pět tisíc dává například Žamberk, kde stejnou částkou odměňují i rodiče za narozené dítě.

Trvalý pobyt skýtá řadu výhod. Kromě vlivu na výsledek komunálních voleb se lidé s trvalým pobytem mohou ucházet o bydlení v městském bytě, děti mají výhodu při přijetí do škol a školek a senioři zase při umísťování do domovů důchodců.

