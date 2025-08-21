Návštěvníky čeká dramatický příběh plný dobývání, rabování a boje o přežití, který doplní vůně střelného prachu, zvuk bubnů a historické tance.
Program s bitevními ukázkami a dobovou atmosférou připravil spolek Honorata. Vstupné od 130 korun.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Návštěvníky čeká dramatický příběh plný dobývání, rabování a boje o přežití, který doplní vůně střelného prachu, zvuk bubnů a historické tance.
Program s bitevními ukázkami a dobovou atmosférou připravil spolek Honorata. Vstupné od 130 korun.
Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...
Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...
Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....
Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...
Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která...
Už brzy by měl stát začít vykupovat pozemky pro stavbu vysokorychlostní trati z Ostravy do Prosenic na Přerovsku. Zástupci Správy železnic už podepsali potřebnou smlouvu. Výkup zajistí konsorcium...
O víkendu 23. a 24. srpna zavítá do Litomyšle oblíbený Food Day Festival.
Hradozámecká noc na hradě Litice začne v sobotu 23. srpna od 17:00 podvečerním programem pro děti, opékáním u ohniště a soutěžemi.
Zámek ve Slatiňanech nabídne v sobotu 23. srpna večerní komentované prohlídky s podtitulem Netradičně tradičně.
O víkendu 23. a 24. srpna se hrad Svojanov vrátí do temného období třicetileté války.
Cestující ve zlínské a kroměřížské městské hromadné dopravě měli už na konci letošního roku používat doklad, na který jezdí v linkových autobusech a regionálních vlacích, například kartu Zetka....
Nože, zvířecí kosti, ale i střepy a výhňové kleště objevili archeologové ve strakonickém Častavíně. Našli tam raně středověké sídliště, které přináší cenné poznatky o životě na Strakonicku v 9. až...
Jen pro kontrolu, míváte „létací sny?“ Na Letní Letné předvedl soubor Air Gym Art Company akrobacii na zemi i ve vzduchu při hledání ztraceného létacího snu č. 311.
Radslavice, okres Přerov
2 937 600 Kč
V naší metropoli existuje jedna ulice ve které parkuje nejvíce vozidel značky Volvo od nejstarších po nejnovější modely. Praha 4, Modřany Mezi Vodami.