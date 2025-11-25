Klenoty na kolech mění adresu. Technické muzeum ve Vysokém Mýtě brzy otevře

Radek Latislav
  10:02aktualizováno  15:56
Neobvyklé spanilé jízdy Vysokým Mýtem se v příštím týdnu dočkají historické skvosty na kolech, které se po více než deseti letech stěhují z Muzea karosářství na novou adresu. Na konci roku se stanou ozdobou nového Technického muzea, které v areálu bývalé zemědělské školy v Poplerově ulici za více než 200 milionů korun připravuje Pardubický kraj.
Aero 50 Dynamik

Aero 50 Dynamik | foto: Michal ŠafránekiDNES.cz

Motocykl Grizzly z produkce pardubické firmy společníků Josefa Matyáše a...
Motocykl Grizzly z produkce pardubické firmy společníků Josefa Matyáše a...
Motocykl Grizzly z produkce pardubické firmy společníků Josefa Matyáše a...
Velká proměna muzejní budovy finišuje. (25. listopadu 2025)
Stavba nového Technického muzea ve Vysokém Mýtě míří do finiše. „Čekáme na dokončení podlah, abychom na podvalu mohli převézt sedm aut, dva kočáry, jeden skútr a motorové autíčko. Není to zas tak logisticky náročná operace, do nového muzea je to kousek. V případě špatného počasí auta překryjeme plachtou, ale doufejme, že nám počasí bude přát,“ říká ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek k převozu unikátních vozů karosovaných Josefem Sodomkou včetně extravagantního modelu Aero 50 Dynamik, který obdivují i v Americe. Aukční dům RM Sotheby's před pár lety jeden ze dvou dochovaných kusů vydražil za 8,5 milionu korun.

Kraj chystá ve Vysokém Mýtě nové technické muzeum, stát by mělo 170 milionů

Kromě nejdražšího a nejvzácnějšího kousku se připravované muzeum bude pyšnit pancéřovaným vozem komunistických papalášů Škoda VOS pocházejícího rovněž z pera „kapitalisty“ Sodomky i několika zástupců Karosy v podobě slavného „ertéčka“, autobusu vězeňské služby a dalších.

Nová expozice technického muzea v Pardubickém kraji bude zahrnovat osm různých oblastí, přičemž každá z nich se bude vztahovat k technickému odvětví s vazbou na Pardubický kraj.

Letadla, lanovky i kola

Kromě automobilového průmyslu v expozici zaměřené na leteckou historii a významné osobnosti letectví včetně aviatika Jana Kašpara nebude chybět zástupce letadel v podobě větroně Orličan VT-16 Orlík s rozpětím křídel 18 metrů.

„Málokdo ví, že v choceňském Orličanu se vyráběly i laminátové kabinové lanovky. Nám se od jednoho bývalého zaměstnance Transporty Chrudim podařilo získat kabinku lanovky vedoucí z Janských Lázní na Černou Horu,“ poodhaluje ředitel muzea další z neobvyklých exponátů.

Své místo zde nalezne i motocykl Grizzly z produkce pardubické firmy společníků Josefa Matyáše a Ladislava Poláka. Firma existovala v letech 1925 až 1932 a vyrobila něco kolem 120 motocyklů.

Aero 50 Dynamik
Motocykl Grizzly z produkce pardubické firmy společníků Josefa Matyáše a Ladislava Poláka je dalším exponátů muzea. (25. listopadu 2025)
Motocykl Grizzly z produkce pardubické firmy společníků Josefa Matyáše a Ladislava Poláka je dalším exponátů muzea. (25. listopadu 2025)
Motocykl Grizzly z produkce pardubické firmy společníků Josefa Matyáše a Ladislava Poláka je dalším exponátů muzea. (25. listopadu 2025)
Expozice historie cyklistiky se zaměří na vývoj cyklistiky v regionu, včetně zajímavostí kolem historie vysokých kol a množství výrobců v meziválečném období, kterých bylo jen v Pardubickém kraji kolem sedmdesáti. Expozice věnovaná požární technice se bude týkat firem, které v Pardubickém kraji vyráběly hasičské stříkačky a techniku. Nemůže tak chybět zmínka o významné vysokomýtské firmě Stratílek. Nové budou i depozitáře, které umožní efektivnější správu a údržbu sbírek včetně historických autobusů.

„Byť nemáme metr kolejí, už jsme zaregistrováni i do evropského registru kolejových vozidel, ve kterém budeme mít dvě lokomotivy. Ty však půjdou do výpůjčky Muzeu starých strojů v Žamberku,“ dodal Junek ke krajskému nákupu Bardotky a parního Štokru.

Veškeré práce v muzeu musejí být kvůli dotaci z Národního plánu obnovy dokončeny do závěru roku, kdy musí být muzeum po stavební stránce hotové.

Světový unikát znovu ožil: Aero 50 Dynamik Valentina Dobrotivého

„Návštěvníkům se rekonstruovaná budova muzea otevře za snížené vstupné poprvé 30. prosince, kdy si budou moct prohlédnout část expozic. V zimních měsících bude probíhat doplnění dalších čtyř expozic a dolaďování provozu tak, aby 18. dubna mohlo celé muzeum oficiálně zahájit provoz a vstoupit do nové návštěvnické sezony,“ dodal ředitel muzea.

Budování metra

vydáno 25. listopadu 2025  16:35

