Nehoda se stala krátce před 8:30 na silnici II/305. Na místo vyjížděly všechny záchranné složky.
Řidič osobního automobilu utrpěl při srážce vážná zranění, kterým na místě podlehl.
„U řidiče nákladního vozidla byla provedena dechová zkouška na alkohol, s negativním výsledkem. U zemřelého bude nařízen odběr krve,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Z důvodu vyšetřování a odstraňování následků nehody je úsek zcela uzavřen a policie odklání dopravu po objízdných trasách přes Podlažice a Dobrkov. Další objízdná trasa vede přes Přibylov a Skuteč. Policie zároveň žádá účastníky silničního provozu, aby se řídili pokyny policistů na místě.
Okolnosti a přesné příčiny nehody jsou nyní předmětem dalšího šetření.