Silnici na Chrudimsku uzavřel střet náklaďáku s osobákem, jeho řidič nepřežil

Autor: lan
  10:52aktualizováno  10:52
Na silnici mezi Luží a Štěpánovem na Chrudimsku se v pondělí ráno stala vážná dopravní nehoda osobního a nákladního vozu. Při čelním střetu zemřel řidič osobního automobilu. Policie nyní vyšetřuje okolnosti a silnice je v místě zcela uzavřena.

Čelní střet osobního a nákladního automobilu na Chrudimsku nepřežil jeden z řidičů. (6. října 2025) | foto: Policie ČR Pardubického kraje

Nehoda se stala krátce před 8:30 na silnici II/305. Na místo vyjížděly všechny záchranné složky.

Řidič osobního automobilu utrpěl při srážce vážná zranění, kterým na místě podlehl.

„U řidiče nákladního vozidla byla provedena dechová zkouška na alkohol, s negativním výsledkem. U zemřelého bude nařízen odběr krve,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.

Z důvodu vyšetřování a odstraňování následků nehody je úsek zcela uzavřen a policie odklání dopravu po objízdných trasách přes Podlažice a Dobrkov. Další objízdná trasa vede přes Přibylov a Skuteč. Policie zároveň žádá účastníky silničního provozu, aby se řídili pokyny policistů na místě.

Okolnosti a přesné příčiny nehody jsou nyní předmětem dalšího šetření.

