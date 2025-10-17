Tragická nehoda u Litomyšle. Řidič kamionu od nehody s osobákem odjel

K nehodě došlo v pátek ráno krátce po půl šesté na silnici I/35 na výjezdu z Litomyšle směrem na Vysoké Mýto. Podle dosavadních informací na místě pravděpodobně došlo ke střetu osobního vozidla s návěsem nákladního vozidla.
„Po našem příjezdu se na místě nacházelo pouze osobní vozidlo značky Škoda Roomster, které bylo vlivem střetu odmrštěno do příkopu, kde zůstalo na střeše,“ řekla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Řidič nákladního vozidla z dosud nezjištěných příčin z místa odjel. Zda šlo o úmysl nebo si střetu nevšiml, je předmětem vyšetřování. „Nám se ho díky okamžité operativní práci podařilo vypátrat v Olomouckém kraji,“ dodala mluvčí.
Viník nehody ujel v autě, které předtím naboural
Řidič osobního vozidla utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Jeho spolujezdkyně byla se zraněním převezena do nemocnice.
Případem se zabývají kriminalisté, kteří zjišťují bližší okolnosti, včetně důvodu, proč řidič nákladního vozu nezastavil, a zda nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog.
Policisté silnici v obou směrech zprůjezdnili v 10.43 hodin. Hasiči během dopoledne vyprošťovali havarované vozidlo z příkopu. Silnice byla uzavřena mezi odbočkami na Sedliště a Kornice. Kolony se tvořily již od letiště ve Vysokém Mýtě. Objízdná trasa pro osobní auta vedla přes České Heřmanice a Sloupnici nebo přes Morašice.
Není to tak dávno, co na stejném úseku u Cerekvice na Loučnou došlo k vážné nehodě osobního auta a linkového autobusu. Při nehodě byl těžce zraněn řidič autobusu i osobního vozu. Oba museli být transportováni dvěma vrtulníky do Brna a Hradce Králové. Dalších sedm středně těžce zraněných lidí, kteří utrpěli zranění hlavy a končetin, převezly sanitky do okolních nemocnic. Na místě musel zasahovat i posttraumatický tým.
