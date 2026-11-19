K nehodě došlo ve středu krátce po 16. hodině na rovince mezi Semtínem a Lázněmi Bohdaneč. Podle dosud zjištěných informací iDNES.cz sedmdesátiletá řidička vozu Hyundai přejela do protisměru, kde se střetla s protijedoucím elektromobilem Škoda Enyaq, ve kterém cestoval muž s dítětem.
Sedmdesátiletou řidičku museli hasiči z auta, které ještě narazilo do sloupu, vyprostit. „Zasahující hasiči ženu z automobilu vyprostili pomocí páteřní desky přes zadní dveře. K vyproštění nebylo nutné použít hydraulické vyprošťovací zařízení,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Na místo letěl také záchranářský vrtulník z Hradce Králové, který se bohužel musel na základnu vrátit prázdný.
„Na místě zasahovaly tři záchranné posádky, jedna lékařská posádka a letecká záchranná služba. Žena svým zraněním i přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehla. Z druhého vozidla byly zajištěny dvě osoby, z nichž jedna měla středně těžká zranění, druhá lehčí. Obě byly následně převezeny na urgentní příjem do pardubické nemocnice,“ řekla zastupující mluvčí krajské záchranné služby Adéla Prüharová.
Hasiči zajistili místo nehody a havarovaná vozidla proti pohybu. „Vzhledem k tomu, že jedním z vozů byl elektromobil, použili hasiči také bezpečnostní prvek Emergency Plug. Ten se zasouvá do nabíjecího konektoru vozidla a simuluje připojení k nabíjecí stanici. Vozidlo tak přejde do bezpečného režimu, který umožňuje bezpečnější provádění zásahu,“ doplnila Pipiš.
Po celou dobu byla silnice zcela uzavřena. Dopravu odkláněli policisté společně se strážníky městské policie na objízdné trasy.
Podle policie cestovali elektromobilem Škoda Enyaq sedmatřicetiletý řidič společně s nezletilým spolujezdcem. „Dechová zkouška vyšla u řidiče s negativním výsledkem. Kriminalisté nyní pracují s nejpravděpodobnější verzí, jak k nehodě došlo. Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování ale v tuto chvíli nebudeme poskytovat žádné další informace,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
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