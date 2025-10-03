Provoz v České Třebové byl obnoven, pracovní stroj ráno zastavil všechny vlaky

ČTK, Radek Latislav
  8:32aktualizováno  9:28
Na železničním koridoru mezi Českou a Dlouhou Třebovou byl v pátek ráno na více než hodinu přerušen provoz. Trakční vedení strhl pracovní stroj, část vlaků byla odkloněna přes Havlíčkův Brod. O incidentu informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Podle webu Českých drah byl krátce po osmé hodině obnoven provoz pro vlaky vedené motorovými lokomotivami.

„Budou využity pro přetahování vlaků v dotčeném úseku,“ upřesnil Kavka. Správa železnic pracuje na opravě trakčního vedení. Železničáři původně předpokládali, že provoz pro elektrické vlaky obnoví kolem 10. hodiny, nakonec se to povedlo o hodinu dříve.

Kolaps vlaků: hodiny bez vody i informací, lidé si objednávali pizzu

České dráhy se podle slov svého mluvčího snažily zajistit i další motorové lokomotivy, které by umožnily během opravy trakčního vedení alespoň omezený provoz v České Třebové. „Žádáme cestující, aby sledovali aktuální informace na webu ČD a podle ní upravili své cestovní plány,“ sdělil Petr Šťáhlavský.

Cestující musejí počítat se zpožděním řady spojů. Například Pendolino, které má do Prahy pravidelný příjezd v 9.27 hodin může podle webu ČD nabrat až dvouhodinové zpoždění. U vlaků IC 546 Ostravan, rj 284 Metropolitan Slovenská strela, rj 73 Vindobona a EC 113 Silesia se zpoždění může vyšplhat na 60 až 90 minut.

Některé spoje železničáři již odklonili přes Vysočinu. „Dálkové vlaky mezi Prahou a Brnem jsou odkloněny přes Vysočinu a nezastaví ve stanicích Pardubice a Česká Třebová,“ sdělil mluvčí Českých drah. Týká se to například vlaku rj 70 Vindobona. Aktuální informace cestující najdou na webu ČD.

Modernizace českotřebovského uzlu jede naplno, tragédie jako v Pardubicích nehrozí

Za poslední dva měsíce jde o již druhý kolaps železniční dopravy v důležitém uzlu. V půlce srpna požár trolejového vedení zastavil provoz na více než hodinu. České dráhy musely mezi Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí zajistit náhradní autobusovou dopravu.

Jeden z největších kolapsů nastal loni v prosinci, kdy vlaky nabíraly až osmihodinová zpoždění. Správa železnic letos zahájila po letech odkladů tolik potřebnou modernizaci celého uzlu, který denně projede kolem 500 vlaků. Poslední velká rekonstrukce železničního uzlu v České Třebové proběhla v 60. letech minulého století.

