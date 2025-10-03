Provoz v České Třebové byl obnoven, pracovní stroj ráno zastavil všechny vlaky

Podle webu Českých drah byl krátce po osmé hodině obnoven provoz pro vlaky vedené motorovými lokomotivami.
„Budou využity pro přetahování vlaků v dotčeném úseku,“ upřesnil Kavka. Správa železnic pracuje na opravě trakčního vedení. Železničáři původně předpokládali, že provoz pro elektrické vlaky obnoví kolem 10. hodiny, nakonec se to povedlo o hodinu dříve.
České dráhy se podle slov svého mluvčího snažily zajistit i další motorové lokomotivy, které by umožnily během opravy trakčního vedení alespoň omezený provoz v České Třebové. „Žádáme cestující, aby sledovali aktuální informace na webu ČD a podle ní upravili své cestovní plány,“ sdělil Petr Šťáhlavský.
Cestující musejí počítat se zpožděním řady spojů. Například Pendolino, které má do Prahy pravidelný příjezd v 9.27 hodin může podle webu ČD nabrat až dvouhodinové zpoždění. U vlaků IC 546 Ostravan, rj 284 Metropolitan Slovenská strela, rj 73 Vindobona a EC 113 Silesia se zpoždění může vyšplhat na 60 až 90 minut.
Některé spoje železničáři již odklonili přes Vysočinu. „Dálkové vlaky mezi Prahou a Brnem jsou odkloněny přes Vysočinu a nezastaví ve stanicích Pardubice a Česká Třebová,“ sdělil mluvčí Českých drah. Týká se to například vlaku rj 70 Vindobona. Aktuální informace cestující najdou na webu ČD.
Za poslední dva měsíce jde o již druhý kolaps železniční dopravy v důležitém uzlu. V půlce srpna požár trolejového vedení zastavil provoz na více než hodinu. České dráhy musely mezi Českou Třebovou a Ústím nad Orlicí zajistit náhradní autobusovou dopravu.
Jeden z největších kolapsů nastal loni v prosinci, kdy vlaky nabíraly až osmihodinová zpoždění. Správa železnic letos zahájila po letech odkladů tolik potřebnou modernizaci celého uzlu, který denně projede kolem 500 vlaků. Poslední velká rekonstrukce železničního uzlu v České Třebové proběhla v 60. letech minulého století.