Traktorista na širém poli vrazil do sloupu, od elektřiny odstavil 130 domácností

Traktorista havaroval v pátek krátce po půl deváté na poli u Pohránova, kde podle informací hasičů narazil do sloupu vysokého napětí.
„Široko daleko nic… a přesto padl sloup VN. Na svědomí ho má pracovní stroj, který se s ním ,potkal’ blíže, než bylo zdrávo,“ glosovali událost krajští hasiči na síti X.
Dvaapadesátiletý řidič traktoru vyvázl bez zranění. Hasiči z Pardubic místo zajistili a spolupracovali s energetiky. Na místo vyrazili i policisté, které mimo jiné zajímalo, zda řidič před jízdou nepil alkohol.
„Řidič se podrobil dechové zkoušce, která byla s negativním výsledkem. Nejedná se o dopravní nehodu, ale pouze o škodní událost,“ informovala policejní mluvčí Dita Holečková.
Ačkoli traktor betonový sloup nepřerazil zcela, nedaleká obec byla bez proudu. Energetici totiž museli poškozený sloup nahradit novým, což nějaký čas zabralo.
Mimo provoz byly čtyři trafostanice
„V jednu chvíli byly bez elektrické energie čtyři trafostanice, které rozvádějí elektřinu asi do 130 domácností. Dodávky byly postupně obnovovány během dopoledne. Energetici vyměnili přeražený stožár za nový a opravu jsme dokončili do 14 hodin,“ řekla mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.
Energetici na východě Čech vyjíždějí k podobným událostem, při nichž se poškodí sloupy elektrického vedení, zhruba desetkrát ročně. Jak mluvčí ČEZu upozorňuje, u podobných nehod dochází ke zcela zbytečným úmrtím či těžkým zraněním vlivem zásahu elektrickým proudem.
„V tomto případě všechno dobře dopadlo. I když vodiče na zem nespadly, řidič zůstal duchapřítomně do příjezdu hasičů v kabině traktoru,“ dodala Beránková ke správnému postupu. Pokud by se vodiče dotýkaly traktoru a řidič by se při vylézání chytil madla a zároveň i země, došlo by k zemnímu spojení a úrazu elektrickým proudem.
Úmrtí či popáleniny hrozí nejen při přímém dotyku s vodiči, ale i při přiblížení.