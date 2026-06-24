Trenér: Děti jsou ve zlatém věku motoriky, dobře si osvojí pohybové dovednosti

Děti ve věku od sedmi do 12 let jsou v období zlatého věku motoriky a je to ideální čas rozvíjet jejích pohybové dovednosti. Právě na tuto věkovou skupinu cílí projekt Trenéři do škol, který se v Pardubicích od roku 2024 rozšířil na všechny základní školy. ČTK to řekl koordinátor projektu Jan Novák, který trénuje latinsko-americké a standardní tance.
"Výzkumy ukazují, že děti si v tomto věku, zhruba mezi sedmi a 12 lety, osvojují nejvíce koordinačních dovedností. Nové pohybové návyky se později formují mnohem pomaleji," řekl Novák, který měl dnes tréninkovou hodinu na Základní škole Staňkova.
Hodiny podle něj zjevně fungují dobře a motivují děti k pohybu i ke sportu, což má podle něj řadu pozitivních dopadů, včetně příznivého vlivu na rozvoj mozku. Inspirací je Skandinávie, kde se děti během školní výuky více hýbou. Tímto projektem se pardubické školy skandinávskému modelu částečně přibližují, řekl trenér.
"Z našich výzkumů vyplývá, že přibližně 25 procent dětí se díky našemu projektu dostalo k organizovanému sportu. Bez něj by samy od sebe pravděpodobně nesportovaly, takže je to podle mě velmi slušný výsledek," řekl Novák.
Město pozvalo trenéry do škol od jara 2024. Nejdřív se zapojily tři školy, teď jich je v projektu všech 15. Trenéři mají na starosti děti z druhých tříd, od příštího roku budou docházet i za třeťáky. Hodinu s nimi mají jednou týdně. "Nejvíc mě baví, že se tady trenéři střídají a můžu si vyzkoušet hodně různých sportů. Nejvíc mě bavil tanec, gymnastika, fotbal a hokej,“ řekla druhačka Františka Burgertová. Dnes měla hodinu florbalu.
Děti si ve školách vyzkoušely škálu sportovních aktivit, basketbal, házenou, florbal, gymnastiku, fotbal a volejbal, ale také různé formy tance včetně společenského i street dance. "Děti mají obecně slabší pohybové dovednosti, proto jsme byli pro projekt od začátku všemi deseti. Je pro ně důležité, aby se v tomto věku pohybově rozvíjely, protože jsou ještě tvárné a dají se dobře nasměrovat k tomu, že pohyb je přirozená součást života," řekla zástupkyně ředitelky Marcela Makarová.
Tréninky má na její škole stovka druháků. Trenéři pracují v tandemu s tělocvikáři. Podle Makarové jsou hodiny pestré, děti hodiny baví a nemají prostoje, nečekají ve frontě, až na ně přijde řada, dodala.
Město postupně zvyšuje rozpočet projektu od 400.000 korun do 2,17 milionu korun, které plánuje dá na příští školní rok. "Do projektu se zapojí všech 83 tříd druhých a třetích ročníků základních škol v Pardubicích. Prostředky směřují na odměny trenérům ze sportovních klubů i na potřebné vybavení a pomůcky. Nejde přitom o nábor do konkrétních oddílů, hlavním cílem je seznámit děti s různými druhy pohybu a rozvíjet jejich sportovní dovednosti," řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice).