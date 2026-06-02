Tříleté úsíli obnovy koupaliště v Brandýse nad Orlicí je u konce

Autor: ČTK
  13:22
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Tříleté úsilí o obnovu koupaliště v Brandýse nad Orlicí na Orlickoústecku se blíží ke konci. Skupina kamarádů mu věnovala tři sezony práce, během nichž areál postupně opravovala. Na projektu trávili volné víkendy a na jeho konci je na všech znát únava, řekl ČTK Lukáš Nový, jeden z dobrovolníků. Koupaliště by podle něj chtěli otevřít v polovině června.

"Jsem fakt rád, že je konec. Úplně neskutečně. Nevím, jestli bych zvládl ještě další rok. Když má člověk normální práci a k tomu tohle dělá ve volném čase, je to záhul," řekl Nový.

Pět přátel, Lukáš Nový, Petr Žukovský, Jaroslav Dostál, Alan Hodinář a Petr Stehlík, má koupaliště rádo a vadilo jim, že ho město před pěti lety zavřelo a nechává chátrat. Do oprav se pustili svépomocí. Hned v roce 2024, kdy začínali, zprovoznili na letní sezonu prostřední malý bazén.

Areál má tři bazény, které po kompletní obnově už zdobí finální modrá barva. "Jenom nám chybí přidělat schůdky a dodělat protiskluzový nátěr na okraje. V polovině června bychom mohli otevřít, barva v bazénech musí nejdřív vytvrdnout," řekl Nový.

Bazény z roku 1970 byly ve velmi špatném stavu. V největším z nich po napuštění za jeden den voda vytekla pryč. Dno se drolilo a postupně z něj začaly prorůstat stromky a keříky. "Ten prostřední byl katastrofa, letos jsme ho konečně dokončili," řekl Nový.

I v letošní se sezoně se o koupaliště budou dobrovolníci starat, střídají se s městem v sečení trávy, dopouštějí vodu, vybírají síťkou nečistoty z vody nebo dodávají do vody chemii, aby se nekazila. Vstupné vybírat nebudou vstupné a nebude tam plavčík, řekl Nový.

Ačkoli práci odváděli nadšenci zadarmo, potřebovali materiál, který nakonec vyjde přibližně na 1,7 milionu korun. Něco přispěli soukromí dárci ve sbírce na platformě Donio, dotace poskytl Pardubický kraj a město. Teď dobrovolníci očekávají, že další sezonu převezme město, protože je potřeba zajistit provoz a dál investovat.

"Možná za rok se bude řešit obnova kiosku a případně i čistička vody. Záchody jsou v dobrém stavu, jde o novější přístavbu. Kiosek by se případně zboural a nahradil jiným objektem. To už necháme na městě," řekl Nový.

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