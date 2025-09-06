V létě příštího roku by měl stát souvislý čtyřicetikilometrový úsek dálnice D35 z Opatovic až za Vysoké Mýto s jednou výjimkou. Tou je osm set metrů dlouhý tunel Homole, který má být hotov až v prosinci 2026. Možnost, že by řidiči u Stradouně přejeli kopec s nedostavěným tunelem a pokračovali hned za ním po dálnici dál, ale padla. Řidiči si kvůli tunelu zajedou.
„Přemýšleli jsme, jak to vyřešit, ale nenašli jsme způsob, aby napojení bylo komfortní a nebylo nutné vybudovat kilometr dlouhý připojovací pruh,“ uvedla Romana Šolcová z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic na dopravní konferenci v Pardubicích.
Podle ní je problém v odlišné výšce silnice I/17 a nové dálnice a také v jejich odlišném směru. Napojení by bylo navíc relativně drahé a sloužilo by krátkou dobu. „Z finančního hlediska se to na čtyři měsíce nevyplatí,“ uvedla Šolcová. Po dokončení tunelu by totiž silničáři museli provizorní komunikaci zase odstranit.
V říjnu začne betonáž ostění tunelu
Již v říjnu začne armování a betonáž tzv. sekundárního ostění tunelu, které dá tunelu finální vizuální podobu. Využit pro to bude speciální armovací a bednicí vůz na dálkové ovládání dlouhý 12,5 m vytvarovaný do profilu tunelové trouby.
Práce na ostění tunelu jsou v tunelových rourách naplánované od října do února příštího roku. „Na stavbu bude dodán v polovině září a připraven k práci bude v průběhu října,“ uvedla Iveta Štočková, mluvčí společnosti Eurovia, která zakázku na stavbu tunelu a přilehlého úseku dálnice vysoutěžila.
Proražení obou, zhruba půlkilometrových, tunelových rour je naplánováno na konec listopadu.
Šestikilometrový obchvat Vysokého Mýta bude otevřen letos v prosinci. Úsek Ostrov – Vysoké Mýto podle slibů ŘSD příští rok v srpnu. Ve směru od Opatovic řidiči po dálnici minou obec Stradouň, dojedou až k ústí tunelu, odkud budou pokračovat na stávající silnici I/17. „Důležité je, že od srpna nový úsek odvede dopravu ze Stradouně,“ řekla Šolcová.
Za kopcem se však řidiči na nový úsek dálnice už nevrátí a budou muset dojet na kruhový objezd u Zámrsku a pak dál k Vysokému Mýtu. Až tam se opět napojí na dálnici.
„Samozřejmě v Zámrsku na křižovatce budou pravděpodobně kolony. Stejně tak na okružní křižovatce před Vysokým Mýtem. Jenže dálniční úsek kolem Vysokého Mýta už bude průjezdný, tudíž kolony posuneme alespoň někam, kde nejsou obydlí, a nebude to tolik zatěžovat ty, kteří tam žijí,“ řekla Šolcová.
ŘSD tvrdí, že není důvod se bát, že se čtyřměsíční provizorium nečekaně prodlouží. V tunelu Homole byla již prakticky dokončena ražba levé tunelové trouby a chybí asi jen 40 metrů do dokončení pravé tunelové trouby. „Na podzim letošního roku už bychom se měli dostat skrz samotný tunel. Na konci příštího roku by měl jít tunel Homole do provozu jako celý úsek Ostrov – Vysoké Mýto. Této stavby jsme se velmi báli, je třeba ocenit práci, která se tam provádí, fakt není jednoduchá, stále se držíme v daném harmonogramu,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Potíže s tunelem: Příliš krátký, nízké nadloží, odlišné horniny
Tunel budou tvořit dvě jednosměrné tunelové trouby. Tubusy budou propojeny dvojicí průchozích propojek. Oba budou pod frekventovanou silnicí I/17.
Tunel Homole na D35 razí dělníci i v noci, farář tam posvětil sochu Barbory
Stavba je složitá hned z několika důvodů. Výška nadloží činí jen kolem 13,5 metru. Skladba horniny byla jiná, než předpokládal geologický průzkum. I proto zde stavbaři kombinují razicí techniku s odstřely. „Odstřely byly nutné kvůli tomu, protože tam byla tvrdší hornina. Největší výzvou bylo, že je tam nízko nadloží, dalším úskalím byly přítoky vody. S tím se stavbaři dobře poprali. Byť jsou podmínky jiné, než jsme si mysleli, termín dodržíme,“ dodala Šolcová.
Poznamenala, že z hlediska efektivity je tunel pro ražbu relativně krátký. „Oni jedou cyklicky a chvíli jim trvá, než se ta parta vůbec sehraje, takže vlastně postupně zrychlují. Tady zrychlují a už jsou vlastně u konce,“ uvedla Šolcová.
Tunel Homole se začal stavět loni v listopadu. Bude stát 1,7 miliardy korun bez DPH. Úsek z Ostrova do Mýta přijde na 1,4 miliardy korun bez DPH.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz