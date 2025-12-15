Důležitý milník. Stavbaři dokončili náročnou ražbu tunelu Homole na budoucí D35

Přesně rok před zprovozněním tunelu Homole s navazujícím úsekem dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem na Orlickoústecku si mohou stavbaři odškrtnout důležitý milník, který v řadě zainteresovaných vyvolával obavy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se v pondělí pochlubilo dokončenou ražbou. Nahrubo jsou hotové obě roury budoucího tunelu.

Nejsložitější stavební objekt na rozestavěné dálnici od Ostrova po Opatovec v podobě půlkilometrového tunelu Homole byl dlouho před zahájením stavby skloňován snad ve všech pádech.

Metodou Design and Build naprojektovaný tunel skrz nevelký kopec s nadmořskou výškou 307 metrů děsil ŘSD obtížnými geologickými podmínkami, spodními vodami, ale i nízkým nadložím nad oběma tunelovými rourami.

Jen pro představu. Nadloží nad tunelem se pohybuje od 8,5 metru do 24 metrů a pod samotnou silnicí 12 až 13 metrů, což není moc. Riziko pro stavbaře a projektanty spočívalo v tom, aby vydrželo samotnou ražbu a nepropadlo se i se silnicí, po které denně projede kolem 20 tisíc aut.

Zkušená tunelářská firma se švýcarským know how, která má reference po celé Evropě, se nezalekla a rozhodla se pro klasickou konvenční ražbu.

„Nebyli jsme s původním řešením úplně spokojeni. Byli jsme přesvědčeni, že tento masiv dokážeme zdolat konvenčními tunelovými metodami, které jsme aplikovali na minulých stavbách podobného charakteru. Po realizaci doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu jsme se definitivně rozhodli, že na konsolidaci hornin nad tunelem použijeme kombinaci těžkého mikropilotážního deštníku spolu s kotvením čelby a použitím cementových a částečně i chemických injektáží stropu a v předpolí čelby,“ řekl Boris Čillik, zástupce firmy Marti.

Ražba tunelu začala 22. listopadu loňského roku. „Do dnešního dne je to přesně 388 dní od začátku ražby. Vyrazilo se celkem 823 metrů, zabudovalo se 14 350 metrů mikropilot a bylo použito 10 000 kubíků stříkaného betonu,“ dodal Čillik před proražením.

VIDEO: Pozor, pálíme! Stavbaři ukázali odstřel při ražbě tunelu na D35

I přes všechna rizika se tak dá říct, že tuneláři se s první etapou složitého díla vyrovnali se ctí. „Měli jsme ze stavby obrovskou obavu. Zhotovitelská firma se s těžkými podmínkami neskutečně vyrovnala, což je na jejich práci vidět,“ řekl při nedávném otevírání dálnice D35 u Křelova generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

„Bylo vytěženo 90 tisíc tun materiálu, který se použije ke zpětnému zásypu nebo realizaci hlavní trasy. Teď se nacházíme v pravém tubusu, který je zhruba 470 metrů dlouhý, aktuálně již proražený. V levém tubusu probíhají práce pod konstrukcí želva, což je taková betonová skořepina, pod kterou se razí. Tam by ražba měla být dokončena v polovině ledna příštího roku,“ uvedla Romana Šolcová z pardubické pobočky ŘSD.

Tuneláři mají po proražení rok na to, aby stihli v obou rourách provést nejen finální ostění tunelu, ale i položit vozovky a vystrojit tunel technologiemi. „Té práce je ještě obrovské množství, ale věřím, že do konce stavební sezony 2026 budeme mít hotovo tak, aby celá trasa do Vysokého Mýta včetně tunelu mohla být zprovozněna,“ dodal Mátl.

Tunel Homole na D35 razí dělníci i v noci, farář tam posvětil sochu Barbory

ŘSD slíbilo, že díky blízkosti silnice I/17 v srpnu příštího roku zprovozní zhruba 3,7 kilometru dlouhý úsek z Ostrova k provizornímu napojení před tunelem. Dálniční úsek Ostrov – Vysoké Mýto staví společnosti Eurovia a M-Silnice, tunel pak Eurovia CZ, TuCon a Eurovia SK. Obě stavby vyjdou na 3,2 miliardy.









