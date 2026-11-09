Silnice přes Hřebeč se otevřela. Řidiče čeká při uzavírce tunelu kratší objížďka

Řidiči, kteří měli o nadcházejícím víkendu naplánovanou cestu po hlavním silničním tahu I/35 na Svitavsku a obávali se dlouhé uzavírky po úzkých cestách přes Hřebečovský hřbet, si mohou oddechnout. Během čtyřdenní uzavírky tunelu bude provoz z I/35 převeden na starou silnici.
Kvůli sporu o podobu kácení v přírodní rezervaci Hřebečovský les totiž nebylo jasné, zda se komunikaci podaří včas znovu otevřít.
Lesům České republiky se nakonec podařilo v termínu pokácet zhruba šest desítek stromů, které dendrolog označil za akutní bezpečnostní riziko. Těžba probíhala v tzv. režimu krajní nouze. Již v srpnu bylo pokáceno 11 takovýchto stromů.
„Byly skáceny stromy, které bezprostředně ohrožovaly provoz na pozemní komunikaci. Od dnešního dne je silnice III/36826 opět plně průjezdná,“ řekla na dotaz serveru iDNES.cz mluvčí Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zuzana Zlinská.
Od soboty 14. do úterý 17. listopadu tak bude provoz na jedné z nejvytíženějších silnic v republice převeden na starou silnici, která se k objížďkám tunelu využívá pravidelně.
Důvodem uzavírky je dlouhodobě plánovaná kontrola a revize protipožárního bezpečnostního systému v tunelu Hřebeč. ŘSD na provedení revize spěchalo. Práce totiž bylo nutné dokončit ještě před zimou. „Revizi v tunelu můžeme udělat nejpozději v prvním nebo druhém týdnu v listopadu nejlépe o víkendu a rozhodně ji nechceme dál posouvat do zimy. Bylo by to velké riziko,“ řekl již dříve generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
V případě sněžení a námrazy by největší nebezpečí číhalo na řidiče kamionů. Pro ně totiž silničáři naplánovali 70 kilometrů dlouhou objížďku se značným převýšením přes Lanškroun, Štíty a Zábřeh.
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Spor o kácení komplikuje uzavření tunelu. Zatím není jasné, kudy povede objížďka
Čtyřdenní uzavírka měla proběhnout nejdříve v září, poté byla odložena na říjen a nedávno se posunula až na listopad.
Podle Lesů ČR se vykácením nejrizikovějších stromů bezprostřední riziko pádu dalších stromů snížilo. Další zásahy však nejsou vyloučené. „S orgány ochrany přírody nyní jednáme o zpracování dalších bezmála 400 nestabilních stromů, které jsou znatelně poškozené. O tom rozhodne Odbor životního prostředí Pardubického kraje,“ doplnila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.