Tyršovo nábřeží v Pardubicích zdobí nový mural s motivy sportu

Na Tyršově nábřeží v Pardubicích vzniká tento týden mural se sportovními motivy. Pomocí sprejů ho vytváří asi třicítka žáků základní umělecké školy. Výmalba vzniká zhruba na 100 metrů dlouhé zdi zadního traktu a štítu budovy Sokola.
"Zeď je součástí našeho atletického tunelu, byla ošklivá, nebyla hezká, malby nádherně zkrášlí celé nábřeží. Zeď bylo potřeba očistit, zadělat okna, vznikla rovná plocha určená proto, aby se na ni něco namalovalo," řekla novinářům starostka jednoty Lenka Pařízková.
Malba je rozdělena do deseti tematických polí. Jsou v nich motivy dostihového sportu a Velké pardubické, ploché dráhy a Zlaté přilby, hokeje, basketbalu, tenisu, atletiky, fotbalu, plaveckých a vodních sportů a gymnastiky. Součástí malby jsou také figury sportovců, detaily jednotlivých disciplín a k tomu QR kódy odkážou na chodník slávy před zimním stadionem.
"Podílela jsem se na návrhu sportovců a rozmístění jednotlivých hřišť a motivů tak, aby ladily barevně i kompozičně. Se sprejem jsem pracovala poprvé. Bylo to těžší, než jsem si myslela. Když jsem to ale zkoušela víckrát, tak se mi to dostalo do ruky. Fakt mě to začalo bavit," řekla studentka Simona Týrová.
Graffiti výtvarník a koordinátor projektu Petr Lenfeld uvedl, že vznikající mural je výjimečný především především tím, že vzniká ve veřejném prostoru za účasti mladých autorů a profesionálních umělců. Návrh udělali žáci, kteří se podílejí na celém procesu.
"Oživení veřejného prostoru a podpora legální streetartové tvorby jsou podle mě důležité. Když v ulicích nic není, tak je to pro mě město mrtvé. Přál bych si více podobných projektů, které udělají veřejný prostor hezčí, zajímavější a barevnější," řekl Lenfeld.
Na projektu se podílí také město Pardubice, které jej podpořilo částkou 390.000 korun. Peníze jsou určené na technickou přípravu plochy, penetraci stěny, samotnou výmalbu i závěrečný ochranný nátěr. Náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice) považuje podporu legálních graffiti ploch za způsob, jak dát streetartu jasná pravidla a současně kultivovat veřejný prostor.