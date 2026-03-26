Tyršovy sady zdobí stovky kraslic, dělaly je děti z 16 základních škol

V Tyršových sadech v Pardubicích jsou ode dneška stovky různě ozdobených kraslic. Visí na břízkách a vytvářejí barevnou výzdobu parku. Vyrobily je děti ze 16 základních škol. Každá z nich k tomu přistoupila jinak, výdutky jsou dekorované jinou technikou.
"Akce jsme zúčastnili už loni a zúčastnili jsme se jí rádi. Vajíčka dělal víceméně celý první stupeň. A dokonce i druhý vyrobil nějaké zajíčky, vyřezal je na dílnách. Letos jsme namotávali na vajíčka bavlnky," řekl Milan Němec ze Základní školy Ohrazenice. Děti jich přivezly kolem šesti desítek.
Další školy se dnes postupně přidávaly. Loni například byly na vejcích QR kódy s informacemi o Velikonocích, letos děti přivezly malé dárečky. Lidé si je mohou z břízky vzít, když místo něj přinesou vlastní kraslici. "Když děti vejce vyrábí, připomínají, co Velikonoce znamenají, proč vznikly. Je vidět, že děti přemýšlí, jak vejce pokaždé udělat jinak," řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO).
Kromě toho centrální Pardubice třetím rokem zdobí obří vejce, kterých postupně přibývá. "Našli jsme skvělého kulisáře, který pracuje i pro Národní divadlo. Letos máme devět obřích vajec. Vyrábí je z polystyrenu, nejsou duté. Kulisář lepí kusy k sobě a pak z nich vyřezává tvar vejce," řekla Kristýna Macková z oddělení kultury a cestovního ruchu.
Nabarvená vejce mají každý rok jiné vzory. Kulisář je obrousí a lidé z městských organizací jim dají novou podobu. Žáci ze Základní umělecké školy v Havlíčkově ulici na něj namalovali fénixe jako symbol zrození. Vejce je velké a těžké a přenášejí ho určené místo dva lidé. Do do dodávky se vejde jenom jedno. Podle Mackové by vajec v ulicích mohlo být víc, ale jsou velká a město je nemá kde skladovat, dodala.
Velikonoční výzdobu dělá město třetím rokem. Jako velikonoční připomínka je i obří hnízdo, které vzniká na náměstí Republiky, plete ho Tomáš Moravec. Okolí doplní proutěnými slepicemi. Loni pletl obří koš. "Loni jsme koš po Velikonocích osázeli květinami, lidé začali psát, aby se využil dál, vydržel do Vánoc. Pokud hnízdo bude stabilní i po Velikonocích, určitě ho využijeme i přes léto," řekla Klčová.