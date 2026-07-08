U Pardubické nemocnice je nově upravená část spodního parkoviště

U krajské nemocnice v Pardubicích se dnes veřejnosti otevřela nově upravená parkovací plocha v oblasti Kyjevská – sever, kde auta stála i v minulosti. Vjet na ni lze pouze přes areál nemocnice, přímý příjezd z Kyjevské ulice není možný. Díky jejímu dokončení se zároveň obnovil průchod od nemocnice směrem k parku Na Vinici. Současně však začíná druhá fáze projektu, která si během prázdnin vyžádá změnu v organizaci dopravy v areálu Pardubické nemocnice, uvedlo v tiskové zprávě pardubické hejtmanství.
Stavební práce se přesouvají do přední části oblasti Kyjevská – sever, což si v druhé polovině letních prázdnin vyžádá uzavření spodního vjezdu do nemocnice a další změny v dopravě uvnitř areálu. Nemocnice i krajský úřad o nich budou informovat.
Zdravotnické zařízení disponuje 553 parkovacími místy, po dokončení všech připravovaných investic by se jejich počet měl zvýšit více než o polovinu. "Do stavebních úprav parkování v lokalitě Kyjevská – sever investujeme více než 29 milionů korun. Od 8. července je zde k dispozici prvních více než 70 parkovacích míst," uvedl hejtman Martin Netolický (3PK). Další stání letos vznikla před nemocničními pavilony nebo u lékárny.
Podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Pavla Štefky (ANO) je rozšiřování parkovišť součástí modernizace Pardubické nemocnice. Nové léčebné provozy musí doprovázet i odpovídající dopravní infrastruktura a zázemí pro pacienty, jejich blízké i zaměstnance. Budování parkovacích míst je rozděleno na etapy, aby bylo možné zachovat provoz nemocnice.
Na úpravy parkovacích ploch naváže stavba parkovacího domu s nájezdem z Komenského ulice, který po dokončení nabídne 244 parkovacích míst. Bude na místě bývalého heliportu, kde je v současnosti dočasné parkoviště.
Parkování u krajské nemocnice je složité. Ulice v okolí jsou zaplněné auty přivážejícími pacienty a místní obyvatelé často nemají kde zaparkovat.