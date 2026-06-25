U Sezemic se srazilo auto s motorkou, motorkářka zemřela

Na Pardubicku dnes po poledni zemřela při nehodě řidička motocyklu. Střetla se čelně s protijedoucím osobním autem. Nehoda se stala mezi Dražkovem, místní částí Sezemic, a Dřítečí. ČTK to řekla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
"Řidička motocyklu utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. Řidič osobního vozu vyvázl bez zranění a dechová zkouška na alkohol i test na drogy u něj vyšly negativně. U ženy bude standardně nařízena soudní pitva," řekla Kopecká.
Silnice třetí třídy bude po dobu vyšetřování nehody zavřená. Přistával tam také vrtulník, který letěl k nehodě. Příčiny a bližší okolnosti tragické události kriminalisté zjišťují, dodala Kopecká.