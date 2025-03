Úklid kolem silnic vyjde na miliony

„Bohužel jsou to tuny a tuny odpadu, které musíme každý rok uklízet. Jenom v loňském roce nás tento úklid stál skoro čtyři miliony korun a zabral 3 260 hodin. Podobné to bylo i v minulých letech, jen za poslední tři roky jsme do úklidu odpadků investovali více než 12 milionů korun. Jsou to peníze, které jsme mohli využít jinde,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Silničáři v příkopech a v okolí silnic nacházejí odpadky různého druhu, od obalů potravin přes vysloužilé spotřebiče po nebezpečný odpad, který musejí zlikvidovat.