Tři roky války: Ukrajinci v Pardubickém kraji zaplnili díry na trhu práce

Manžela věznili Rusové. Ona pomáhá krajanům Marija Rasulovová přišla do kraje po začátku války na Ukrajině. Pomáhá tady krajanům. Ukrajinka Marija Rasulovová je jednou z mnoha mladých žen, které vojenský vpád Ruska na Ukrajinu přivedl před třemi lety do Česka. Zemi, kam přišla v nejistotě a bez znalosti jazyka, už vnímá jako svůj domov i díky tomu, že si tu našla partnera. „Začátky ale byly těžké,“ řekla. Jenže sedět jen se založenýma rukama a čekat, až válka skončí, nemá podle ní smysl. Chce svým příkladem motivovat ostatní Ukrajince, aby se nebáli, snažili se a neupadali do bezradnosti. „Je možné si zařídit život jinde než na Ukrajině a být tam spokojený,“ řekla Rasulovová. Uvedla, že po příjezdu měla štěstí, protože lidé se o uprchlíky na začátku války postarali, poskytli jim bydlení a další pomoc. „Potkala jsem mnoho ochotných lidí. Zhruba do půl roku jsem se díky kurzům a konverzacím naučila lépe česky,“ řekla mladá žena. Osmadvacetiletá žena vystudovala psychologii a díky tomu do tří týdnů od příjezdu získala místo v neziskové organizaci Amalthea v Chrudimi, kde dělá dodnes. K tomu má na starosti sociální práci a pomáhá ukrajinské menšině. Za chvíli bude mít tři roky praxe a bude si moci také otevřít svoji vlastní psychologickou poradnu. Diplom z psychologie už má nostrifikovaný. „Ráda bych se dál vzdělávala, chci studovat klinickou psychologii, nejspíš v Praze, snad se mi to podaří. V psychologické pomoci vidím svůj smysl, chci pomáhat lidem z Ukrajiny,“ řekla. Sama ví, že psychické zdraví je důležité. Po příchodu do Česka trpěla například masivními úzkostmi, protože měla stres se sháněním školky pro dceru Sofii nebo ji svírala nejistota ohledně bydlení a práce. „Musela jsem hodně rychle přijímat nová rozhodnutí, měla jsem i panické ataky. Když jsem měla jistou práci nebo školku pro dceru, zlepšilo se to,“ řekla žena. Náročné bylo i zjištění, že jejího bývalého manžela a otce její šestileté dcery zajali Rusové, v zajetí je teď přes rok. Dlouho byl nezvěstný a nebylo vůbec jisté, jestli žije. „Měla jsem z toho těžké stavy. Musela jsem brát léky. Dceři jsem dlouho neřekla, kde její tatínek je. Když se to dozvěděla, začala mít strach, že i maminka jí někam zmizí. Ujišťovala jsem ji, že se to nestane,“ řekla Rasulovová. I když má v Česku dobrou práci, rodinné zázemí, po Ukrajině se jí občas zasteskne. Přeci jen vnímá české a ukrajinské kulturní rozdíly a chybí jí ukrajinští kamarádi, které nemá možnost vídat. Za tři roky byla na Ukrajině jen dvakrát a brzy se tam chystá potřetí.