Umělecká škola ve Vysokém Mýtě proměnila podchod v pixelovou galerii

Omšelý podchod u hlavní silnice ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku dostal novou výzdobu. Žáci základní umělecké školy v něm vytvořili mozaikové obrázky s motivy městských památek, významných míst i osobností spojených s městem. Součástí výzdoby budou také QR kódy s doplňujícími informacemi o jednotlivých motivech. ČTK to řekl Vojtěch Štěpánek, který vyučuje grafický design.
"V podchodu zůstala část starších graffiti, protože tam dřív byla snaha zvát street artisty. Dnes je ten prostor takový eklektický. Nevypadá to úplně špatně, má to takový syrový skejťácký vibe, i když by samozřejmě bylo skvělé, kdyby se celý podchod jednou opravil," řekl Štěpánek.
Návrh ve stylu pixel artu vznikl ve školním ateliéru grafického designu s cílem ukázat, že grafika může reagovat na prostředí města a pracovat s jeho identitou. "Grafický design může ovlivňovat podobu a vnímání veřejného prostoru. Naši žáci v posledních měsících pracovali v grafických programech na návrzích, jak jednotlivé malé čtverečky přenést do podoby papírových motivů tak, aby v prostoru podchodu vznikl ucelený vizuální celek," řekl pedagog Filip Janouch.
Na projektu se podílelo 15 žáků. Vycházeli z toho, že podchod tvoří světlá mozaika z čtverců o velikosti čtyři krát čtyři centimetry. Na stěnu udělali motivy spojené s Vysokým Mýtem, například objekty historického centra, morový sloup, městské věže, gotický kostel, autobus, který odkazuje na výrobce vozidel. Je tam i postava Josefa Sodomky, zakladatele karosářské výroby ve městě. Drak a Jiří na koni odkazují na městský znak.
"Každý ze studentů si vybral vlastní budovu nebo symbol města a zpracoval ho do pixelové podoby. Autoři zároveň počítali s tím, že výsledné motivy budou částečně abstraktní a ne vždy na první pohled čitelné. Právě tento princip chtěli zachovat, aby se lidé u stěny zastavili a snažili se jednotlivé motivy rozpoznat," řekl Štěpánek.
Na obrazy grafici spotřebovali okolo 3500 čtverečků, které na zeď nalepili. Rozklíčovat pixelové obrazy lidem pomohou QR kódy. Odkážou je na instagramový profil s informacemi o konkrétních místech, budovách nebo událostech spojených s městem. "Pro místní mají být obrázky snadno rozpoznatelné, lidem mimo město mají orientaci usnadnit právě digitální odkazy," řekl Štěpánek.
Tvůrci pracovali s omezenou pixelovou sítí, která má zhruba 60 čtverců na výšku. "I displej telefonu nebo nejmodernější obrazovky fungují na stejném principu jednoduché čtvercové mřížky. Rozdíl je jen v hustotě pixelů. My jsme pracovali s poměrně omezenou sítí asi 60 čtverců, takže jsme museli hodně zjednodušovat, ale právě to nám přišlo na pixel artu zajímavé," řekl Štěpánek.