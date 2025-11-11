Unikátní fréza s diamantovými zuby na D35 likviduje skálu, se kterou nikdo nepočítal

Radek Latislav
  16:02aktualizováno  16:02
Problematický masiv, který při budování dálnice D35 kolem Litomyšle překvapil stavbaře, by neměl ohrozit termín jejího zprovoznění v létě 2027. Při likvidování skály se používá i speciální fréza, jejíž provoz za hodinu spotřebuje 150 litrů nafty.

Největší dálniční staveniště ve střední Evropě je plné kontrastů. Zatímco na dálničním obchvatu Vysokého Mýta i na úseku u Svitav před prosincovým otevřením finalizují svoji práci asfaltové finišery, na stavbu obchvatu Litomyšle musel být povolaný stroj, který na dálničních stavbách jen tak neuvidíte.

Unikátní fréza, jediná svého druhu v Česku, pomáhá na stavbě dálnice u Litomyšle odstraňovat skalní masiv. (11. listopadu 2025)
Unikátní fréza, jediná svého druhu v Česku, pomáhá na stavbě dálnice u Litomyšle odstraňovat skalní masiv. (11. listopadu 2025)
Unikátní fréza, jediná svého druhu v Česku, pomáhá na stavbě dálnice u Litomyšle odstraňovat skalní masiv. (11. listopadu 2025)
Unikátní fréza, jediná svého druhu v Česku, pomáhá na stavbě dálnice u Litomyšle odstraňovat skalní masiv. (11. listopadu 2025)
Unikátní fréza, jediná svého druhu v Česku, pomáhá na stavbě dálnice u Litomyšle odstraňovat skalní masiv. (11. listopadu 2025)
27 fotografií

Dálnice D35 u Janova bude procházet hlubokým zářezem mezi dvěma 600 metrů dlouhými zárubními zdmi. Za normálních okolností by k jeho odtěžení stačily bagry, rypadla a další běžná těžká mechanizace. Hornina je tady však natolik tvrdá, že se do ní dnes a denně musí zakusovat zuby speciální skalní frézy, jediné svého druhu v Česku.

„V Česku pracuje úplně poprvé, před tím pracovala v Polsku a tady je v provozu zhruba dva měsíce,“ řekl za zhotovitelskou firmu Strabag Radek Novotný.

Technické parametry stroje s obří silou mluví za vše. Téměř čtyři metry na délku, tři a půl metru na šířku. Váha 115 tun a čtrnáctilitrový motor Caterpillar C18 s výkonem 447 kW. Jenom do palivové nádrže se vejde 1 400 litrů nafty. „Každý den musím načerpat tisíc litrů. Pak občas doplňuji hydraulický olej, kterého je tady 800 litrů,“ říká Aleš Nováček, jenž stroj oficiálně nazývaný průmyslový rýhovač Vermeer T1255 Commander z malé kabiny ovládá.

Firma narazila při stavbě D35 u Litomyšle na skálu. Geologové s masivem nepočítali

Práce na odtěžení skály v hlubokém zářezu není jednoduchá. „Fréza má v sobě 3D model, co má dělat. Podle satelitu si potom nastavím hloubku, zařadím rychlost a fréza si to sama přebere a podle tvrdosti hornin buď zrychlí, nebo zpomalí. Maximálně vezme 60 centimetrů horniny, ale tady ty diamantové zuby, kterých je na bubnu okolo dvou set, odkusují horninu do hloubky maximálně 25 až 30 centimetrů. Denně jich musím pět až deset vyměnit,“ říká strojník před obřím bubnem frézy, kterou musí kvůli údržbě pravidelně po třech až čtyřech hodinách odstavovat.

Ve hře byl i odstřel

Frézu stavbaři využívají na dvoukilometrovém úseku u obcí Janov a Strakov, kde se nacházejí ty nejtvrdší horniny. Denně v zářezu širokém 30 metrů zvládne odlámat 300 běžných metrů horniny. Narušenou horninu poté bagry nakládají do drtičky, ze které lze nadrcený materiál využít pro stavbu dálnice.

„Fréza denně zvládne nadrtit zhruba 800 kubíků materiálu. Hodně záleží na tvrdosti materiálu. Měli jsme zpracovanou i alternativní odstřelovou variantu, ale to by bylo velmi náročné kvůli povolení, protože se nepohybujeme v lomu. Navíc se v masivu nachází spousta kaveren a účinek toho odstřelu by nebyl zdaleka takový, jako jsme si v první fázi představovali,“ dodal zástupce zhotovitele, kterého tvrdost hornin překvapila. „V geotechnickém průzkumu se objevoval pískovec, ale narazili jsme i na prachovec, což nám ty práce malinko komplikuje,“ dodal.

Stav dálnice D35 k 5. září 2025

Neplánovaná komplikace by však termín dokončení v srpnu 2027 neměla ohrozit. „Zatím se snažíme naše práce optimalizovat tak, aby k tomu nedošlo. Fréza bude na dvoukilometrovém úseku pracovat zhruba do února. Jsme v hloubce čtyř metrů a čekají nás ještě dva,“ dodal Novotný.

Jak hodně neplánovaná těžba, která si podle odborníků nezadá s ražbou tunelu, zakázku za necelé tři miliardy prodraží, zatím není známo.

28. listopadu 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Tramvajový boom v datech. První trať se otevře už za 5 měsíců, do Malešic to pojede v létě 2028

Vizualizace nové tramvajové trati na Václavském náměstí

Praha připravuje hned šest nových tramvajových tratí, které během následujících let výrazně promění cestování po metropoli. Kam povedou nové koleje a kdy budou tratě hotové? Máme přehled.

11. listopadu 2025  19:59

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště

ilustrační snímek

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště na náměstí 17. listopadu. S jeho provozem město počítá od 21. listopadu do 21. ledna....

11. listopadu 2025  18:06

Znáte virální frázi 6-7? Měli byste, jde totiž o slovo roku 2025. My už víme, co vlastně znamená

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Trend, kterému rozumějí ti nejmladší, dostal i oficiální poctu. Pokud máte doma školáka nebo puberťáka, možná jste už slyšeli, jak jen tak mezi řečí pronese six-seven. A možná jste si řekli, že asi...

11. listopadu 2025

Kapacita pobytové odlehčovací služby ve Val. Meziříčí se zvýší na šest lůžek

ilustrační snímek

Centrum Áčko ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku rozšíří kapacitu své pobytové odlehčovací služby ze tří na šest lůžek. Změna je možná díky novým prostorám,...

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

M. Boleslav umístila první městský holubník, usadit se v něm má hejno 150 ptáků

ilustrační snímek

Mladá Boleslav dnes na střechu parkovacího domu u městského stadionu umístila první městský holubník, který má pomoci se snižováním počtu holubů ve městě....

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

Požár školy střední pedagogické a sociální ve Zlíně zlikvidovali hasiči z...

Vyšetřovatelé hasičů i policistů celé dopoledne prohledávali střechu soukromé Střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Požár, který tam vypukl v pondělí kolem 17....

11. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  18:28

Liberecká galerie vydala poprvé knihu pro děti, představuje historii budovy

ilustrační snímek

Oblastní galerie v Liberci připravila poprvé knihu určenou dětem. Novinka Labyrintem lázní propojuje umění, příběh i dětskou fantazii a hravou formou...

11. listopadu 2025  16:27,  aktualizováno  16:27

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

11. listopadu 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo na pomalé nabíječce instalované například ve stožáru veřejného osvětlení zabrat hodiny. Majitelé...

11. listopadu 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Netradiční obchod. Louny koupí zchátralý kostel v Brlohu, zaplatí za něj tři tisíce

Kostel v Brlohu, městské části Loun. (listopad 2025)

Radnice v Lounech koupí kostel sv. Havla, gotickou památku ze 14. století, která se nachází v městské části Brloh. Za zchátralou stavbu zaplatí pouze tři tisíce korun, předchozím majitelem byl...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

Draka v podloubí u Staré radnice letos Brno na zimu obléklo do svetru.

Organizátor brněnských vánočních trhů už si nechce nechat líbit kritické výtky ze strany městského zastupitele za SPD Leoše Prokeše. Ředitelka Turistického informačního centra (TIC) na něj podala...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje je krajský radní Tomáš Rieger

ilustrační snímek

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje regionální sněm zvolil Tomáše Riegra z oblastního sdružení Ústí nad Labem. Nahradí bývalého poslance Karla Krejzu z...

11. listopadu 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.