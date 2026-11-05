Univerzita Pardubice chystá akce, jimiž si připomíná události let 1939 a 1989

Univerzita Pardubice chystá pro veřejnost několik akcí, jimiž si připomíná události let 1939 a 1989 a význam svobody a demokracie. Nabídne slavnostní akademický obřad, vernisáž v galerii vysoké školy, zvonění u auly a tradiční koncert Komorní filharmonie Pardubice. Chybět nebudou studentský průvod a sportovní aktivity, uvedla mluvčí univerzity Martina Macková.
Program nazvaný UPCE za svobodu a demokracii začne v pondělí 9. listopadu v 19:00 hospodským kvízem Masters of Evropa: Svobodně do Evropy v Klubu Áčko. Účast na akci, kterou univerzita pořádá společně s Eurocentrem Pardubice, je zdarma pro studující univerzity, zájemci si mohou předem rezervovat místo.
Ve středu 11. listopadu se uskuteční vyhlášení výsledků soutěže Standarta rektora a ocenění nejlepších sportovců a sportovkyň univerzity. Ocenění také získá nejúspěšnější fakulta ve sportovních soutěžích.
Čtvrtek 12. listopadu je v Aule Arnošta z Pardubic věnovaný slavnostnímu akademickému obřadu, na němž univerzita například představí nové docenty a profesory a předá diplomy doktorandům. Ceremoniál začíná ve 13:00 a rektor univerzity na něm také tradičně ocení vybrané osobnosti. V 17:30 zahájí Galerie Univerzity Pardubice výstavu s názvem Civilní skutečnost malířky Alice Nikitinové. V 18:15 začne u pamětní desky tradiční Zvonění u auly, které připomene výročí listopadu 1989. Doplní ho vystoupení Vysokoškolského uměleckého souboru, který zazpívá mimo jiné Modlitbu pro Martu.
Čtvrteční program uzavře od 19:00 koncert Komorní filharmonie Pardubice v Aule Arnošta z Pardubic. Sólistou večera bude hornista Radek Baborák, jedna z nejvýraznějších osobností světové hudební scény. Pod vedením koncertní mistryně Markéty Čepické zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta a Benjamina Brittena.
Od 16. do 19. listopadu plánuje Fakulta filozofická akci s pestrým programem Týden humanitních věd. Na úterý 17. listopadu pak její studující připravují průvod, kterým si připomenou výročí listopadových událostí. Katedra tělovýchovy a sportu UPCE zve studující a zaměstnance ve středu 18. listopadu na Sportovní den Univerzity Pardubice. Na něj naváže od 17:30 Noční běh dvojic pro veřejnost. Podrobnosti k programu jsou zveřejněné na webu upce.cz/upce-za-svobodu-demokracii-2026.