Po patnácti letech čekání končí. Pardubice budou mít nový úřad práce

Milan Zlinský, ČTK
  16:02aktualizováno  16:02
V Pardubicích letos patrně začne stavba nového úřadu práce za přibližně 450 milionů. Příprava projektu začala před 15 lety, ale opakovaně byl odkládán. Budova vznikne v areálu bývalých Masarykových kasáren.
Vizualizace nového úřadu práce v Pardubicích. (9. března 2026)

Vizualizace nového úřadu práce v Pardubicích. (9. března 2026) | foto: ČTK

Nový úřad práce v Pardubicích aspiruje na rekord. Málokterý projekt poměrně všední budovy se totiž připravuje tak dlouho. Poprvé o možné stavbě mluvil tehdejší šéf pardubického úřadu a dlouholetý pardubický zastupitel za ODS Petr Klimpl v roce 2011.

O tři roky později se zdálo, že se jde skutečně stavět. Už byla vybraná i firma, která bude v bývalých kasárnách na Višňovce budovat. Jenže pardubická společnost Chládek a Tintěra po problémech s výběrovým řízením odmítla převzít staveniště.

„Podle společnosti, která měla nové sídlo Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích postavit, není realizace stavby v rozpětí 13 měsíců, do nichž zasáhne navíc, původně nepředpokládaný, zvýšený objem nepříznivých klimatických podmínek, reálným požadavkem,“ uvedla 7. listopadu 2014 Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR a doplnila, že stát spěchal kvůli čerpání dotací z Unie.

Všechny agendy na jednom místě

Uteklo dalších 11 roků a projekt se vrací. Zdá se, že by už letos mohla budova pro 155 pracovníků začít růst ze země. V dohledné době by tak skončila praxe, kdy jsou úředníci rozházeni v několika budovách ve městě. „Díky tomu budou všechny agendy na jednom místě,“ řekl ředitel Úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.

Budova bude mít suterén a tři nadzemní podlaží. V podzemí budou spisovny, technologie, parkoviště a sklady. V přízemí vznikne kontaktní pracoviště pro obsluhu klientů. V prvním a druhém patře budou další kanceláře, zasedací místnosti a vedení pobočky.

Kolem budovy stavební firma postaví parkoviště, chodníky a zbourá oplocení kasárenského areálu. K úřadu práce budou lidé přijíždět z ulice Svobody. Vznikne tak odbočovací pruh před kruhovou křižovatkou a bude nutné přeložit zastávku městské hromadné dopravy.

Do budovy se přestěhuje 155 pracovníků, kteří dnes sídlí na čtyřech různých místech. Úřad práce je v současnosti v ulici Boženy Vikové-Kunětické, má i detašovaná pracoviště. „Do nové budovy přestěhujeme i spisovnu, kterou máme pronajatou v budově krajského úřadu na náměstí Republiky,“ řekl Blaťák.

Úřad práce v únoru vypsal výběrové řízení, stavební firmy se o zakázku mohou hlásit do konce března. Do šesti měsíců by vítězná společnost měla převzít staveniště. Stavební práce potrvají rok a půl, skončit by měly do 31. května 2028.

Odhad nákladů téměř půl miliardy

Pozemky v areálu kasáren vlastní Úřad práce ČR 15 let. Podoba projektu se časem proměňovala. Podle původního záměru a stavebního povolení z roku 2014 měla vzniknout s pomocí evropských dotací budova úřadu práce a budova školicího střediska. Z toho ale sešlo. „K zahájení stavby nedošlo a projekt byl následně změněn na výstavbu dvou administrativních budov, a to z národních prostředků,“ řekl Blaťák.

Další veřejnou zakázku úřad zrušil v roce 2021. Následně rozhodl o tom, že projekt přepracuje, aby oba objekty splňovaly požadavky na energeticky úsporné budovy a mohl žádat o evropské dotace.

Později se kvůli zdražování stavebních prací rozhodl, že postaví jednu hlavní budovu, zatímco administrativní část se školicím centrem stavět nebude. Vypsal proto výběrové řízení znovu. „Předpokládané náklady na výstavbu budovy a všech souvisejících staveb činí okolo 450 milionů korun,“ dodal ředitel Blaťák.

Všechno běží podle plánu. Demolice bývalých kasáren v Pardubicích míří do finále

Jen pro srovnání, ve zmíněném roce 2014 byla zakázka vysoutěžena za 162 milionů bez daně.

9. března 2026

