Šlo o tvrzení proti tvrzení, řekl soud a zrušil rozsudek za opakované znásilňování

Znovu rozhodne soud v Ústí nad Orlicí, původně muž dostal čtyři roky nepodmíněně. Žena s poruchou osobnosti a sníženým intelektem byla v době údajné trestné činnosti dospělá. Spornou otázkou zůstává to, zda dokázala dát najevo nesouhlas a zda muž zneužil její bezbrannost.
V kauze šlo o situaci „tvrzení proti tvrzení“, konstatoval ústavní soudce Tomáš Langášek. Justice tak měla být obzvlášť pečlivá při zvažování argumentů a důkazních návrhů obžaloby i obhajoby.
„Těmto požadavkům ale soudy nedostály. Stěžovatelovu skutkovou verzi odmítly na základě nepřesvědčivých a někdy až nelogických argumentů. Skutečnosti svědčící ve prospěch stěžovatele ignorovaly či bagatelizovaly,“ řekl Langášek.
Muž tvrdil, že vztah byl oboustranně dobrovolný, justice však uvěřila výpovědi ženy. „Stojí-li výsledek trestního řízení v převážné míře na výpovědi jediné osoby, zde poškozené, musejí soudy obviněnému poskytnout co nejširší prostor ke zpochybnění tohoto důkazu i k předložení vlastní verze skutkového stavu. Neučiní-li tak, jako se stalo právě v nyní posuzovaném případě, poruší právo obviněného na soudní ochranu,“ uvedl Ústavní soud.
V nálezu ústavní soudci kritizovali dokazování před soudem v Ústí nad Orlicí i rozhodnutí odvolacího soudu v Pardubicích.
Muž se nyní z výkonu trestu dostane na svobodu, formálně o tom rozhodne soud v Ústí nad Orlicí. „Mají veškeré podklady, aby tak mohli učinit bezodkladně,“ uvedla předsedkyně senátu Ústavního soudu Dita Řepková.