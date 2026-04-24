Ústí n.O. chce v květnu vyhlásit další soutěž na stavbu pavilonu pro seniory

Ústí nad Orlicí chce v květnu vyhlásit další soutěž na stavební firmu, která vybuduje nový pavilon D Domova pro seniory. Město jej začalo stavět v prosinci 2024, loni v červnu ale odstoupilo od smlouvy se zhotovitelskými firmami, které podle něj neplnily smluvní povinnosti. Přišlo proto o přislíbené dotace a muselo projekt zlevnit. Původní náklady činily asi 210 milionů korun s DPH, nově se odhadují na 160 milionů korun, vlivem inflace a růstu cen však mohou být vyšší, řekl ČTK starosta Petr Hájek (sdružení Oušťáci).
"Trochu se obáváme, jestli cena, která byla propočítána vloni, se nezvýší. Přichází krize stran ropných produkt a nákladů na dopravu, takže máme trochu obavu, jestli ze soutěže vyjde těch 160 milionů korun." uvedl Hájek. Na výstavbu si radnice vzala úvěr.
Do konce dubna bude hotová upravená projektová dokumentace, další měsíc město plánuje vyhlásit soutěž na dodavatele stavby pavilonu D. Pokud vše půjde dobře a ve výběrovém řízení se nevyskytnou námitky, mohlo by vlastní pokračování stavby začít koncem srpna nebo v září. Pavilon by pak měl být dokončen do poloviny roku 2028.
Původní záměr obsahoval výstavbu pětipodlažní budovy s kapacitou 50 lůžek, do které by se přestěhovala část klientů budovy B. Náklady měly dosáhnout asi 210 milionů korun včetně DPH. Upravené řešení by mělo přinést dalších 30 až 34 lůžek a vyžádá si včetně vybavení interiérů náklady 160 milionů korun s DPH. Zastupitelé vloni v září vybrali nejlevnější variantu změn projektu.
Pavilon D má vzniknout v areálu domova důchodců. Zařízení má nyní 144 lůžek a tvoří ho tři propojené budovy. V místě dosavadní márnice, dieselagregátu a garáže bude stát nový pavilon D, bude přístavbou k budově B. Počet žádostí na umístění nových klientů již značně převyšuje současnou kapacitu.