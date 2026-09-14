Ústí nad Orlicí hledá nové řešení pro školní jídelnu, chce ji rozšířit

Ústí nad Orlicí chce vyřešit dlouhodobý problém s kapacitou školní jídelny, která od roku 2018 funguje v budově bývalé okresní správy sociálního zabezpečení. Město se čtyři roky snažilo získat objekt od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), aby jej mohlo stavebně upravit a kapacitu jídelny rozšířit. Převod se ale dosud nepodařilo uskutečnit. Radnice bude muset nejspíš hledat jiné řešení, řekl ČTK starosta Petr Hájek (Oušťáci). Vyjádření organizace ČTK zjišťuje.
"Jinými slovy, po čtyřech letech práce jsme se dostali na samý začátek," uvedl Hájek. Město podle něj v uplynulých letech připravilo projektovou dokumentaci, která počítala s modernizací a rozšířením školní jídelny. Dokumentaci město podle starosty konzultovalo se zástupci ČSSZ a upravovalo podle jejich požadavků.
Do jídelny chodí studenti gymnázia a střední zdravotnické školy. Město problém řeší od roku 2017, kdy muselo zavřít původní jídelnu, protože budova byla staticky narušená. Na začátku každého školního roku se kvůli změnám v rozvrzích schází v jídelně větší počet strávníků najednou. Město spolu s vedením jídelny a školami upravuje provoz tak, aby se omezily čekací doby a nápor studentů.
Město v minulosti nechalo zpracovat projekt, který počítal s navýšením kapacity a úpravou sociálního i provozního zázemí v budově bývalé správy sociálního zabezpečení. Na začátku letošního roku radní schválili memorandum o spolupráci s ČSSZ.
"Velké zklamání pro mě nastalo, když mi ředitel provozu České správy sociálního zabezpečení pouze telefonicky oznámil, že se situace na straně České správy sociálního zabezpečení změnila. Memorandum o vzájemné spolupráci nebude akceptováno a námi dokončená projektová dokumentace nebude ze strany České správy sociálního zabezpečení využita," řekl Hájek.
V srpnu ČSSZ podle starosty zadala zpracování nové projektové dokumentace. Zakázka podle něj stojí téměř milion korun a projektant má na její vypracování tři měsíce. Město podle Hájka bude muset zvážit, zda bude v jednání pokračovat, nebo zvolí jiné řešení.
Jednou z možností je podle něj vybudování nové školní jídelny v místě původního objektu. "Nové vedení města, které vzejde z letošních komunálních voleb, tak bude opět stát před otázkou, zda navázat a pokračovat v jednání s Českou správou sociálního zabezpečení nebo se vydat vlastní cestou a na místě původní jídelny postavit nový objekt," řekl Hájek.