Ústí nad Orlicí místo sochy Strážce města podpoří otužovací jezírko

Ústí nad Orlicí nakonec nekoupí sochu Strážce města, která zvítězila v hlasování lidí mezi projekty v participativním rozpočtu. Cena díla 490.000 korun totiž překročila stanovený limit 300.000 korun. Radní proto nákup uměleckého díla odmítli. ČTK to řekl starosta Petr Hájek (Oušťáci).
V participativním rozpočtu pro Strážce města hlasovali obyvatelé Ústí nad Orlicí. Návrh získal nejvyšší počet kladných hlasů. Autorem sochy je Adam Langr, místní sochař, který se věnuje umělecko-řemeslnému zpracování kovů. Langr podle starosty nejdřív nabízel sochu bezúplatně jako výpůjčku na časově neomezenou dobu. Město ale odmítlo její umístění v parku u Roškotova divadla a začalo s autorem jednat o jiném místě.
"V průběhu jednání se ale podmínky změnily a místo bezplatné výpůjčky přišel požadavek na trvalé odkoupení sochy za 490.000 korun. Já jsem měl určité pochybnosti o umístění sochy právě do parku u Roškotova divadla. I když byla v participativním rozpočtu navržena právě tam, s tímto umístěním jsem měl problém. Proto jsme hledali jinou lokalitu, kde by mohla být vhodnější," řekl Hájek.
Hájek připustil, že by si město dokázalo od stejného autora představit jiné dílo, které by bylo méně kontroverzní a lépe se hodilo do některé z dalších lokalit ve městě. Podle něj by navíc mohlo být za nižší cenu. "Socha samozřejmě vyvolává určité emoce. To je na jednu stranu v pořádku, na druhou stranu je otázkou, jestli je právě takové dílo vhodné pro konkrétní veřejný prostor," řekl Hájek.
Peníze vyčleněné na vítězný projekt město využije na další návrh. Tím je otužovací jezírko, které skončilo druhé mezi velkými projekty a zároveň zvítězilo v kategorii malých projektů. Město proto plánuje finanční prostředky sloučit a použít 400.000 korun na jeho vybudování. Problémem ale zatím zůstává najít vhodné místo a zdroj vody, který by jezírko napájel, dodal.