Ústí nad Orlicí plánuje modernizaci centrálního Mírového náměstí. Jeho poslední větší úpravy jsou staré více než 30 let. Do přípravy revitalizace se zapojí i veřejnost, uvedla radnice.
Cílem není jen výměna dlažby nebo doplnění laviček. Náměstí jako živý celek zahrnuje zeleň, dopravu, parkování, místa k odpočinku, osvětlení, zázemí pro trhy i kulturní akce nebo bezbariérový pohyb. Proto chce město připravit řešení, které obstojí v čase a bude sloužit obyvatelům další desítky let.
Prvním krokem bude sběr podnětů od obyvatel, podnikatelů i návštěvníků města. V červnovém vydání městského zpravodaje vyjde anketní formulář, který bude možné vyplnit a do 14. června odevzdat do sběrného boxu v Informačním centru. Anketu bude možné vyplnit také on-line na
https://vyzkum.stem.cz/index.php?r=survey/index&sid=714454&lang=cs
V sobotu 6. června se bude přímo na Mírovém náměstí při městských slavnostech konat terénní výzkum organizovaný odborníky z agentury STEM. Do příprav budou zapojeni také odborníci na památkovou péči, dopravu, krajinářskou architekturu i vlastníci okolních objektů.
Ze získaných podkladů město v roce 2027 připraví architektonickou soutěž, která umožní vybrat nejlepší řešení pro budoucí podobu náměstí. Následovat bude v letech 2028 a 2029 podrobná projektová příprava, která má zajistit kvalitní provedení a možnost rozdělení projektu do několika etap.
Mírové náměstí má čtvercový půdorys a jeho současná podoba vychází ze stavu po požáru na počátku 18. století. Na severní a západní straně byla obnovena podloubí, vznikla nová barokní radnice využívaná od roku 1723. Na jejím průčelí je zasazen kamenný lichtenštejnský znak a pamětní deska sdělující, že se v tomto domě narodil český buditel a kněz Matěj Josef Sychra. V budově sídlil do roku 1929 okresní soud, od roku 1932 sloužila jako městské muzeum. Za protektorátu v roce 1941 zde začala úřadovat správa města. Rekonstrukce se uskutečnila v letech 1995 až 1998, nadále zde sídlí městský úřad.