Ústí nad Orlicí prověřuje podezření na kybernetický útok na web

Město Ústí nad Orlicí od dnešního rána prověřuje podezření na možný kybernetický útok na své webové stránky. Z preventivních důvodů je dočasně odstavilo a zjišťuje příčinu problému. Radnice věří, že se web dnes podaří znovu zprovoznit. ČTK to řekl tajemník městského úřadu Lukáš Prokeš.
"Dnes jsme zaznamenali problém a kvůli podezření na možný útok na náš web jsme stránky preventivně odstavili. Příčinu potíží nyní prověřujeme. Pokud se nepotvrdí nic závažného, chceme web co nejdříve znovu spustit," uvedl Prokeš.
Podle něj je zatím předčasné hodnotit, co přesně se stalo, a zda šlo o závažný bezpečnostní incident. "Šlo o preventivní opatření. S podobnou situací se setkáváme poprvé. Jakmile budeme mít více informací, budeme o výsledku prověřování informovat," dodal Prokeš.
Součástí provozu městského webu je několik bezpečnostních mechanismů, které ho chrání před kybernetickými hrozbami, dodal tajemník.