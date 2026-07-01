Ústí nad Orlicí prověřuje podezření na kybernetický útok na web

Město Ústí nad Orlicí od dnešního rána prověřuje podezření na možný kybernetický útok na své webové stránky. Obtíže mohla způsobit také velká bouřka, která se regionem prohnala v úterý večer. Z preventivních důvodů je web dočasně odstavený a radnice zjišťuje příčinu problému. ČTK to řekl tajemník městského úřadu Lukáš Prokeš.
"Dnes jsme zaznamenali problém a kvůli podezření na možný útok na náš web jsme stránky preventivně odstavili. Příčinu potíží nyní prověřujeme. Pokud se nepotvrdí nic závažného, chceme web co nejdříve znovu spustit," uvedl Prokeš.
Součástí provozu městského webu je několik bezpečnostních mechanismů, které ho chrání před kybernetickými hrozbami. Podle tajemníka je zatím předčasné hodnotit, co přesně se stalo a zda šlo o závažný bezpečnostní incident.
Variantou je i bouřka, která způsobovala výpadky elektřiny a tím možná přerušila fungování datového centra. "Ve hře je tedy i varianta zásahu vyšší moci. Zatím se nám závažnou chybu nepovedlo odhalit. Teď preventivně pracujeme na obnově zálohy z úterka. Jde to pomaleji, je tam obrovské množství souborů," řekl Prokeš.