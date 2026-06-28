Ústí nad Orlicí směřuje ke stavbě krytého bazénu vedle akvaparku

Radnice Ústí nad Orlicí si nechala zpracovat studii proveditelnosti ke stavbě nového krytého plaveckého bazénu. Jako nejvhodnější studie vyhodnotila variantu výstavby u současného areálu letního akvaparku a sauny, řekl ČTK mluvčí města Milan Palán. Akvapark je na kraji města, současný krytý bazén v zastavěné části.
"Tato varianta umožňuje vytvořit moderní a provozně efektivní areál, který nabídne nejen plavání, ale také rekreační a relaxační služby odpovídající současným potřebám návštěvníků," uvedl Palán.
Současný krytý bazén v Ústí nad Orlicí slouží od roku 1986. Navzdory průběžné údržbě a rekonstrukci provedené v roce 2006 technologicky odpovídá době svého vzniku. Důvodem pro řešení budoucnosti bazénu je potřeba rozsáhlejších oprav některých stavebních a statických částí objektu. Část zařízení je na hranici životnosti a vyžaduje kompletní výměnu. Přestože interiéry nejsou v nevyhovujícím stavu, celkově už objekt ani nabízené služby neodpovídají současným požadavkům na provoz moderních plaveckých zařízení.
Variantu nové výstavby zvolili zastupitelé, neznamená to však zahájení výstavby. Městská společnost Tepvos dostala za úkol zahájit projektovou přípravu, tedy zpracování potřebných podkladů, zadání projektové dokumentace, řešení technických a majetkoprávních záležitostí. Později bude nutné rozhodnout také o podobě, rozsahu a financování projektu.
Modernizace v roce 2006 vyšla na 74 milionů korun a trvala 14 měsíců. V bazénu se lidé mohou vykoupat ve slané vodě, která se upravuje speciální technologií. K dispozici jsou také dětský bazén s chrličem a skluzavkou, tobogan dlouhý 84 metrů, vířivka nebo dvě parní kabiny.