Ústí nad Orlicí vybere firmu, která postaví pavilon domova pro seniory

Město Ústí nad Orlicí vybere 24. srpna firmu, která postaví pavilon D Domova pro seniory. Zájem o zakázku mají čtyři uchazeči. Pokud se proti výsledku zadávacího řízení nikdo neodvolá a nenastanou jiné komplikace, město by chtělo staveniště předat v říjnu, řekl dnes ČTK starosta Petr Hájek (sdružení Oušťáci). Nový pavilon by měl mít po úpravě původního projektu kapacitu 34 až 38 lůžek.
Ceny nabídek zatím město nezveřejňuje, podle starosty ale odpovídají předpokladům. "Ceny odpovídají naší kalkulaci, která byla předložena zastupitelstvu loni v září a na základě které zastupitelstvo rozhodlo o pokračování upravené varianty projektu," řekl Hájek.
Nový pavilon je zmenšenou a upravenou verzí původního projektu. Stavební firma stavbu zahájila v prosinci 2024, práce ale po několika měsících skončily a projekt zůstal nedokončený. Město odstoupilo od smlouvy se společnostmi BBP Stavby a Bystroň Group. Podle radnice firmy nedodržovaly dohodnutý postup a termíny prací. Stavba nabrala zpoždění a loni v červnu zhotovitelé přestali na místě pracovat. Město proto od smlouvy odstoupilo.
Původní smlouva měla hodnotu 208 milionů korun. Město kvůli ukončení projektu přišlo o slíbenou dotaci 80 milionů korun z Národního plánu obnovy. Zastupitelstvo loni v září schválilo pokračování investice v upravené variantě s předpokládanými náklady 160 milionů korun.
Původně Ústí nad Orlicí stavělo pavilon s pěti podlažími pro 50 seniorů. Po problémech s původním dodavatelem město investici upravilo a zmenšilo. Nově má mít budova čtyři podlaží a nabídne 34 až 38 lůžek.
Město pavilon staví kvůli nedostatku míst pro seniory. Domov má nyní 144 lůžek, počet žádostí o umístění ale kapacitu výrazně převyšuje. Pokud město předá staveniště letos v říjnu, práce by mohly být hotové do poloviny roku 2028.