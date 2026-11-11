Na rušné silnici v Pardubicích naháněli nahého muže, zbrkle prchal ze záchytky

Na neobvyklého běžce upozornili v úterý ráno strážníky lidé, kteří si ho všimli během dopravní špičky. Muž bez oblečení se pohyboval podél silnice I/37 směrem na Chrudim, a to navzdory vydatnému dešti. Na těle měl pouze čtyři nalepené senzory ze zdravotnického monitoru.
„Takto naturisticky vyrazil posilněn zbytky návykových látek za vydatného deště na trasu směr Chrudim podél silnice I/37,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Krátce nato se ozvali pracovníci záchytné stanice, kterým jeden z klientů utekl. Podle dosputných informací napadl při kontrole personál stanice a následně využil otevřených dveří k útěku. Policisté i strážníci se za mužem vydali a dostihli ho poblíž zastávky Závodiště.
„Za jeho běžecký výkon mu byla hned na místě udělena zlatá a stříbrná termofolie kvůli prevenci prochladnutí,“ sdělil Sejkora.
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Hlídky následně zajistily převoz muže sanitkou zpět na záchytnou stanici. Tam dostal důrazné upozornění, že musí dodržovat pravidla a zařízení smí opustit až po řádném propuštění, tentokrát již oblečený.