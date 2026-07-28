Útulek pro zvířata v Lanškrouně shání peníze na péči o osm zanedbaných psů

Útulek pro zvířata v Lanškrouně shání peníze na péči o náhlý přírůstek osmi zanedbaných psů, kříženců čínského chocholáče. Vystrašená zvířata přijal 13. července po úmrtí jejich majitele. Náklady na péči přesáhnou 100 000 korun, uvedlo na svém webu zařízení, které je součástí sítě Pet Heroes.
"Osm nových svěřenců znamená osminásobek výdajů za veterinu a kvalitní krmení, ale i osm psů, kteří díky tomu poprvé dostávají šanci jen nepřežívat, ale začít žít," uvedla Martina Milarová ze spolku Pet Heroes.
Některým psům je 12, 14 nebo ještě více let. Jiní jsou mladší, ale následky dlouhodobě zanedbané péče si nesou všichni. "Dorazili hubení, nesocializovaní a plní strachu. Bojí se neznámých zvuků, lidského doteku i obyčejné manipulace. Trápí je nemocné oči, problémy s pohybem a koordinací a jejich zuby jsou v tak špatném stavu, že jim v tlamičkách doslova hnijí," uvedl lanškrounský útulek.
Čtyři fenky, které dostaly jména Penelopa, Héra, Amfi a Kirké, mají vážné záněty dělohy. Jejich stav se může rychle zhoršit a bez včasného zákroku je přímo ohrožuje na životě. Musejí co nejdříve podstoupit operace, po kterých je čekají léky, kontroly a náročné zotavování. Ostatní psi potřebují další vyšetření, krevní testy, ošetření očí a bolestivých zubů, léky i kvalitní krmení.Lidé mohou darovat částky od několika set korun do desítky tisíc korun, a to jednorázově či každý měsíc.
Lanškrounský útulek funguje od roku 2022 v areálu Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun. Spolek Pet Heroes funguje přes deset let.