Ačkoli nejdelší zprovozněný úsek dálnice D35 mezi Janovem a Opatovcem slouží řidičům už bezmála tři měsíce, dokončovací práce jsou stále v plném proudu.
Na ozelenění a finální terénní úpravy čeká například velký ekodukt pro migrující zvěř, dobudovat chybí například zcela nové napojení silnic třetích tříd z Mikulče a Opatovce na původní „pětatřicítku“ či místní komunikaci podél dálnice do Gajeru.
Stejně tak čekají opravy i samotnou silnici I/35, po které ještě před čtvrt rokem jezdilo bezmála 15 tisíc vozidel. Dokončovací práce si vyžádají uzavření silnice od křižovatky na Mikuleč po okružní křižovatku u Opatovce.
„Uzavírka je naplánovaná od 1. dubna do 30. července, ale to neznamená, že práce neskončíme dřív. Jde o rezervu kvůli klimatickým podmínkám či jiným okolnostem,“ řekla stavbyvedoucí Klára Šemberková ze společnosti MI Roads.
Práce se budou soustředit na obnovu komunikace pod dálniční estakádou a na dokončení nově přeložené stopy I/35 u dálničního mostu u Opatovce, kde původní trasu silnice překřížila dálnice.
„Pod estakádou dojde k obnově asfaltových vrstev na úseku dlouhém přibližně 200 metrů. Současně budou odstraněna betonová svodidla, která budou nahrazena finálními ocelovými svodidly. Tyto práce jsme nemohli provést před zprovozněním dálnice. U Opatovce dojde ke kompletní výměně vozovky až na podloží, odstranění části původní komunikace a úpravě profilu tak, aby vše odpovídalo normám,“ dodala Šemberková.
Výstavba nové křižovatky u Mikulče bude probíhat souběžně, do staré cesty však stavební práce tolik nezasáhnou, jelikož jde pouze o dobudování připojovacích větví. Na hlavní silnici se změní jen vodorovné dopravní značení.
Objízdná trasa nebude pro většinu aut zásadní komplikací, neboť povede po nezpoplatněném úseku dálnice. Zemědělská technika a vozidla, která nesplňují zákonem daný osmdesátikilometrový rychlostní limit pro jízdu na dálnicích, bude muset přes Svitavy.
Na jaře nepůjde o jediné omezení na I/35. V rámci pravidelné údržby se od úterý 31. března 6 hodin do čtvrtka 2. dubna 18 hodin uzavře tunel Hřebeč. Vyplývá to z úřední desky Pardubického kraje. Objízdná trasa povede po staré silnici přes Hřebeč. Rozsáhlou modernizací prošel tunel Hřebeč v roce 2022, kdy objížďka trvala přes sedm měsíců.
Úsek silnice I/35, který se od 1. dubna do 31. července zcela uzavře.
