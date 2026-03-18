Pardubice znovu projednají územní plán. Po 15 letech se možná dočkají schválení

Milan Zlinský
  11:42aktualizováno  11:42
Příprava nového územního plánu Pardubic trvá už více než patnáct let a stále není u konce. Ve středu v 16 hodin radnice pořádá snad poslední veřejnou diskusi. Radnice věří, že dokument stihne schválit ještě před volbami, ale každé další zaváhání může celý proces znovu zkomplikovat.
Pardubice

Pardubice | foto: Profimedia.cz

Současný územní plán města Pardubice je z roku 2001. Není tak divu, že politici v něm už museli udělat více než 20 změn a že dokument, který určuje, kde se co může ve městě stavět, je morálně zastaralý.

Nepřekvapí tak ani snaha zastupitelů pořídit nový územní plán, který by lépe reflektoval dnešní potřeby města. Klíčový dokument se ale připravuje už déle než 15 let.

„Zadání vzniklo v roce 2009, jsme v roce 2026. Už teď víme, že když se to vydá, okamžitě budeme muset rozjet sérii změn, protože to je nevyhovující,“ uvedl dokonce primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Přijetí územního plánu Pardubic? Tentokrát politici slibují rok 2026

Když politik z hnutí ANO na podzim roku 2022 dostal na krk poprvé primátorský řetěz, sliboval, že územní plán budou mít Pardubice do konce volebního období. A už nyní je jasné, že termínově je radnice na hraně. Volby se budou konat na začátku října a město čeká ještě jedno veřejné projednání dokumentu.

„Město Pardubice zve občany na třetí opakované veřejné projednání návrhu územního plánu, které se uskuteční ve středu 18. března od 16 hodin ve Společenském sále budovy radnice Magistrátu města Pardubic na Pernštýnském náměstí. Předmětem projednání budou části dokumentace upravené od posledního opakovaného veřejného projednání v roce 2025,“ uvedla tisková mluvčí města Ivana Dolanová.

Pochybení při posledním projednání

Radnice zatím pořádala dvě řádná projednání a dvě opakovaná. To zatím poslední se konalo na podzim roku 2025 a všichni si mysleli, že proces spěje do finále. Jenže nebyl by to nový územní plán Pardubic, aby se neobjevil další problém.

„Při posledním projednání došlo k pochybení. Je to záležitost Milana Svobody a jeho ateliéru, tedy zpracovatele územního plánu. Ale z města nepochybil nikdo, není to věc magistrátu,“ řekl v říjnu 2025 zastupitelům náměstek primátora René Živný, který má přijetí dokumentu na starosti.

Okamžitě se něj snesla kritika z opozice, že si úředníci jednání lépe nepohlídali a že se budou utrácet peníze za další projednání. „Vy se nám tady pořád vykrucujete a nechcete říct, jak to tedy bylo. Ale my neodejdeme, dokud nám na to neodpovíte. Byl tedy na veřejném projednání soulad mezi grafickou a textovou částí, nebo ne? “ ptal se náměstka jasně zastupitel za ODS Karel Haas. „Textová část tam nebyla v pořádku. Nebyla v souladu s tou obrazovou,“ musel přiznat Živný.

Ovšem to nebyl jediný problém. Vedoucí odboru hlavního architekta města Mariana Zmítková uvedla, že námitku po projednání zaslala i společnost majitele Dynama Petra Dědka, která chce postavit u sídliště Cihelna multifunkční arénu.

„Zapomněli do procesu začlenit 22. změnu územního plánu, která se týká Cihelny. Teď nám to život nijak zásadně nekomplikuje, problém by byl, kdybychom na to neupozornili. Nyní se udělá další veřejné projednání a po něm se to opraví. Je to celkově složitý proces, radnice ho musí řádně odpracovat,“ řekl pro MF DNES Dědek.

Pardubice mají na dosah schválení územního plánu, hned poté ho patrně zase změní

Radní se však shodují, že i přes další potíže se jim podaří schválit nový územní plán do konce volebního období. Tedy do letošních prázdnin. „Každopádně by to termíny nemělo ohrozit, máme to nastavené tak, abychom předložili nový územní plán do prázdnin,“ řekl René Živný a doplnil, že radnice nebude muset platit ani případné vícenáklady. „Zpracovatel už uznal, že by to zaplatil v rámci reklamace. Nebudeme muset platit více,“ dodal.

Pokud se po dnešním jednání zase objeví nějaký ten „nedoraz“ nebo se ozve fundovaný stěžovatel, proces se do voleb nemusí podařit ukončit, což by s možným výrazným přeobsazením zastupitelstva mohl být další pořádný problém. „Připomínky i námitky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 25. března, a to písemně na Odbor hlavního architekta radnice. Více informací a podklady jsou dostupné na úřední desce města a na webu,“ řekla Dolanová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Turnov zavede od konce března zónový systém parkování, zdraží dlouhodobé stání

ilustrační snímek

Turnov na Semilsku zavede od konce března nový systém parkování na městských placených parkovištích. V současnosti má každé vlastní ceník, nově bude 16...

18. března 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Střední průmyslová škola Zlín otevřela zrekonstruovanou sportovní halu

Střední průmyslová škola Zlín dnes otevřela zrekonstruovanou sportovní halu. Hala slouží více než 50 let a rekonstrukce byla nutná, rozdělená byla do čtyř...

18. března 2026  10:25,  aktualizováno  10:25

V Kopřivnici se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem

ilustrační snímek

Ve výstavním pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem. Uvidí tam tři představení....

18. března 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

MetLife je opět na seznamu nejobdivovanějších společností Fortune World 2026

18. března 2026

U Kombinátu

U Kombinátu

Zatoulaný nákupní vozík ve Strašnicích

vydáno 18. března 2026  11:58

České Budějovice chystají opravu jedné z největších mateřských škol ve městě

ilustrační snímek

České Budějovice zahájí v létě opravu jedné z největších mateřských škol ve městě v Nerudově ulici. Předpokládané náklady na modernizaci se blíží 100 milionům...

18. března 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se dnes brzy ráno ranní srazilo osobní auto s převozovou sanitou. Jeden z transportovaných pacientů nehodu nepřežil, dalších pět lidí utrpělo zranění. Jednu ženu...

18. března 2026  8:22,  aktualizováno  11:45

České firmy stále nevyužívají data z výroby naplno. Better Industry má řešení

18. března 2026  11:44

Bybit EU spojuje síly s PayPalem pro jednodušší vklady a výběry kryptoměn

18. března 2026  11:41

Za jednu jízdu tři pokuty. Tah mezi Opavou a Bruntálem hlídají nové radary

Řidič volkswagenu dostane za jednu jízdu mezi Bruntálem a Opavou tři oznámení o...

Tisíce aut denně a jen málo z nich dodržuje rychlost. Situace ve Velkých a Malých Heralticích, jež leží na silnici I/11 mezi Opavou a Bruntálem, už je pro místní tak neudržitelná, že tam rovnou na...

18. března 2026  6:22,  aktualizováno  11:38

Výstava Psychiatrie: pomoc nebo hrozba? - problémy v péči o duševní zdraví

18. března 2026  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.