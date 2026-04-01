V březnu na silnicích v Pardubickém kraji zemřel jeden člověk, stejně jako loni

V březnu zemřel při dopravních nehodách na silnicích v Pardubickém kraji jeden člověk, stejně jako loni v tomto období. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly čtyři životy. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
Tragická nehoda se stala 28. března , kdy na Chrudimsku zemřel při nehodě řidič čtyřkolky. Policie ho chtěla zkontrolovat, ale on před ní ujížděl v okolí obce Kameničky. Vjel do lesa, havaroval a zraněním podlehl.
V březnu se stalo 309 nehod, což je o 33 méně než loni. Při nehodách se čtyři lidé těžce zranili, 54 lehce. Škoda byla vyčíslena na 21,79 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou bylo nedání přednosti. Nejvíce nehod se stalo v pondělí 2. března, celkem 17.
Březnová nehodovost v Pardubickém kraji:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Chrudim 53 1
Pardubice 128 0
Svitavy 56 0
Ústí nad Orlicí 72 0
zdroj: ČTK, Policie ČR