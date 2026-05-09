V bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci se otevře informační centrum

Muzeu přeživších v bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci na Svitavsku se stále nedostává peněz na opravu budov v areálu. Vloni otevřelo dvě stálé expozice v původní výrobní hale, další objekty dřívějšího koncentračního tábora jsou ale stále ve špatném stavu. V objektu bývalých kanceláří, který patří obci, vznikne informační centrum, řekl ČTK manažer projektu Schindlerova archa Milan Šudoma.
"Teď se tady bude otvírat jedna z budov, které patřily ke koncentráku, obec z toho dělá informační centrum, které by mělo být v létě hotové," uvedl Šudoma.
Muzeum chce alespoň vytvořit trvalou venkovní expozici, která by měla více přiblížit, jak koncentrační tábor vypadal. "Vymezili jsme hranice ostnatým plotem, venku budeme mít panely, které to budou mapovat, udělali jsme pro návštěvníky nový vjezd s parkovištěm, ale to je všechno," řekl Šudoma.
Součástí muzea má být i takzvaná Schindlerova archa, část továrny, v níž vězni žili a pracovali, a budova ubytovny SS. Na ně ale Nadačnímu fondu Archa - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera chybí peníze a dál chátrají. Objekty jsou památkově chráněné.
Přes léto budou venkovní prostory muzea otevřené od středy do neděle, vnitřní expozice jen příležitostně. Představují díla designérek výtvarné školy Bauhaus. Průkopnice avantgardy se po nástupu nacismu potýkaly s výzvou znovu si vybudovat postavení v profesním světě a musely začínat od nuly. Výstava přináší ojedinělou sbírku uměleckých děl ve formě textilií, grafických tisků a keramiky. Další expozice ukazuje život v koncentračním táboře a věnuje se lidem, kteří holokaust přežili. Na panelech jsou umístěny dobové fotografie, dokumenty a informace, vystaveny jsou ve vitrínách i historické předměty, například kufříky a motocykl. Vše doplňují audiovizuální prezentace.
Za druhé světové války brněnecká továrna, kterou vedl podnikatel Oskar Schindler, vyráběla munici a stala se pobočným táborem koncentračního tábora Gross-Rosen. Původně byla založena jako papírna, poté sloužila jako přádelna vlny, ze které tehdejší majitel Izák Löw-Beer vybudoval významnou textilku.
Poté, co nacisté přepadli Polsko, získal Schindler v Krakově bývalou židovskou smaltovnu, a protože to bylo levnější, najal do ní Židy z krakovského ghetta. Ghetto však bylo zlikvidováno a jeho obyvatelé byli buď zavražděni nebo deportováni do koncentračního tábora v Plaszowě. Když bylo rozhodnuto, že všichni vězni budou převezeni do Osvětimi, pomocí úplatků a kontaktů dosáhl Schindler toho, že nejen své zaměstnance, ale i jejich rodiny převezl do svého dalšího podniku, muniční továrny v Brněnci na Moravě. Před smrtí tak zachránil na 1200 polských Židů. Po válce neúspěšně podnikal a stal se nositelem mnoha ocenění. Zemřel v roce 1974 v Německu, pohřben je v Izraeli.
Závod na výrobu textilu v Brněnci provozovala po roce 1989 společnost Vitka. Když se dostala v roce 2004 do insolvence, koupila jej firma Bustrex a přejmenovala na Vitka Textiles. V roce 2011 skončila v konkurzu, výroba byla zastavena a od té doby byl areál opuštěný. Nadační fond Archa - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera jej odkoupil v roce 2018