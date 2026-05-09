V bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci se otevře informační centrum

Autor: ČTK
  6:20aktualizováno  6:20
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Muzeu přeživších v bývalé továrně Oskara Schindlera v Brněnci na Svitavsku se stále nedostává peněz na opravu budov v areálu. Vloni otevřelo dvě stálé expozice v původní výrobní hale, další objekty dřívějšího koncentračního tábora jsou ale stále ve špatném stavu. V objektu bývalých kanceláří, který patří obci, vznikne informační centrum, řekl ČTK manažer projektu Schindlerova archa Milan Šudoma.

"Teď se tady bude otvírat jedna z budov, které patřily ke koncentráku, obec z toho dělá informační centrum, které by mělo být v létě hotové," uvedl Šudoma.

Muzeum chce alespoň vytvořit trvalou venkovní expozici, která by měla více přiblížit, jak koncentrační tábor vypadal. "Vymezili jsme hranice ostnatým plotem, venku budeme mít panely, které to budou mapovat, udělali jsme pro návštěvníky nový vjezd s parkovištěm, ale to je všechno," řekl Šudoma.

Součástí muzea má být i takzvaná Schindlerova archa, část továrny, v níž vězni žili a pracovali, a budova ubytovny SS. Na ně ale Nadačnímu fondu Archa - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera chybí peníze a dál chátrají. Objekty jsou památkově chráněné.

Přes léto budou venkovní prostory muzea otevřené od středy do neděle, vnitřní expozice jen příležitostně. Představují díla designérek výtvarné školy Bauhaus. Průkopnice avantgardy se po nástupu nacismu potýkaly s výzvou znovu si vybudovat postavení v profesním světě a musely začínat od nuly. Výstava přináší ojedinělou sbírku uměleckých děl ve formě textilií, grafických tisků a keramiky. Další expozice ukazuje život v koncentračním táboře a věnuje se lidem, kteří holokaust přežili. Na panelech jsou umístěny dobové fotografie, dokumenty a informace, vystaveny jsou ve vitrínách i historické předměty, například kufříky a motocykl. Vše doplňují audiovizuální prezentace.

Za druhé světové války brněnecká továrna, kterou vedl podnikatel Oskar Schindler, vyráběla munici a stala se pobočným táborem koncentračního tábora Gross-Rosen. Původně byla založena jako papírna, poté sloužila jako přádelna vlny, ze které tehdejší majitel Izák Löw-Beer vybudoval významnou textilku.

Poté, co nacisté přepadli Polsko, získal Schindler v Krakově bývalou židovskou smaltovnu, a protože to bylo levnější, najal do ní Židy z krakovského ghetta. Ghetto však bylo zlikvidováno a jeho obyvatelé byli buď zavražděni nebo deportováni do koncentračního tábora v Plaszowě. Když bylo rozhodnuto, že všichni vězni budou převezeni do Osvětimi, pomocí úplatků a kontaktů dosáhl Schindler toho, že nejen své zaměstnance, ale i jejich rodiny převezl do svého dalšího podniku, muniční továrny v Brněnci na Moravě. Před smrtí tak zachránil na 1200 polských Židů. Po válce neúspěšně podnikal a stal se nositelem mnoha ocenění. Zemřel v roce 1974 v Německu, pohřben je v Izraeli.

Závod na výrobu textilu v Brněnci provozovala po roce 1989 společnost Vitka. Když se dostala v roce 2004 do insolvence, koupila jej firma Bustrex a přejmenovala na Vitka Textiles. V roce 2011 skončila v konkurzu, výroba byla zastavena a od té doby byl areál opuštěný. Nadační fond Archa - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera jej odkoupil v roce 2018

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná" zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Nahá žena na zahradě, vypálený dům houslového virtuóza a další radosti z pražských spálenišť

Rodný dům houslisty Jana Kubelíka v Michli.

V Praze občas planou ohně. A nejsou to jen ty o svátcích čarodějnic. Obvykle zahoří místa, které léta chátrají a stala se průchozí ubytovnou lidí bez stálé adresy a pracovní příležitosti. Nedávno...

10. května 2026

Odkládání operace vyhřezlé ploténky snižuje úspěšnost léčby, ukázala studie

ilustrační snímek

Odkládání operace vyhřezlé meziobratlové ploténky snižuje úspěšnost léčby. Pacienti, u kterých příznaky přetrvávaly delší dobu, mají po operaci nižší šanci na...

10. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

U Říčan zemřel mladík při pádu z vlaku. Podle policie jel zřejmě mezi vagony

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost...

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost vyšetřuje policie. Podle kriminalistů zřejmě cestoval mezi vagony. V případu byla nařízena pitva. Měla by určit, zda...

10. května 2026  11:22

Pražští lesníci ulovili loni dvojnásobný počet kanců. Přemnožené jsou i nutrie

Nutrie na soutoku Labe a Orlice v Jiráskových sadech v Hradci Králové (3. 3....

Na první pohled roztomilá a často kontaktní zvířátka, ve skutečnosti ale představují zdravotní riziko. Populaci nutrie říční se na území metropole nebývale daří a je nutné ji snižovat odchytem u...

10. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Klicperovo divadlo uvede 16. května premiéru hry Láska na první pohřeb

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede v sobotu 16. května poslední premiéru divadelní sezony 2025/2026. Bude jí inscenace Tomáše Dianišky Láska na první...

10. května 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Hasiči v noci na Jihlavsku likvidovali dva požáry lesa, nikdo se nezranil

ilustrační snímek

Hasiči likvidovali v noci na dnešek dva požáry lesa na Jihlavsku. U obce Hutě museli vyhlásit druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hořelo také u Boršova,...

10. května 2026  8:25,  aktualizováno  8:25

Běžecký festival Rozběháme Česko zvedl z gauče více než patnáct stovek běžců!

10. května 2026  9:59

Univar Solutions oznamuje změny ve vedení

10. května 2026  9:46

Lysá n. L. chystá obnovu stromů v zámeckém parku, 200 nejpoškozenějších pokácí

ilustrační snímek

Lysá nad Labem na Nymbursku chystá rozsáhlejší obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z 3000 převážně listnatých stromů je silně poškozených nebo v...

10. května 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

Obava z větrníků sílí. Zlínský kraj sbírá námitky obcí proti vzniku zón

Pohled na místní část Zlína Malenovice. Na levé straně snímku se nachází návrší...

Tento týden dorazil na jednání krajského zastupitelstva, aby zjistil postoj hejtmanství na vládou navrhované akcelerační oblasti. Jde o administrativně vymezená území, kde má být rychlejší a...

10. května 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Noc kostelů na Vysočině připomene i kněze Bulu a Drbolu popravené komunisty

ilustrační snímek

K letošní Noci kostelů se na Vysočině přihlásilo přes 80 chrámů. Na prohlídky, koncerty nebo hry pro děti zvou zájemce římskokatolické i evangelické kostely,...

10. května 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

