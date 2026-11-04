V čele Žamberka bude následující čtyři roky opět Jiří Mencák

V čele Žamberka na Orlickoústecku bude následující čtyři roky Jiří Mencák (Žamberecká demokratická koalice). Svou funkci obhájil a v úterý jej do ní zvolili zastupitelé, uvedla dnes radnice. Žamberecká demokratická koalice by se díky volebnímu výsledku obešla i bez koaličních partnerů, nakonec přizvala do vedení města ODS. V 21členném zastupitelstvu bude mít koalice 18 hlasů.
V radě zasednou za Žambereckou demokratickou koalici ještě Ondřej Jireš jako místostarosta, Terezie Dušková, Tomáš Jukl a Hana Chvátilová. Radními za ODS byli zvoleni Jakub Kulhánek a Aleš Talacko.
Žamberecká demokratická koalice získala v letošních volbách 13 mandátů, proti minulému období o pět víc. ODS si zachovala pět mandátů, ANO získalo tři zastupitele. KDU-ČSL se do zastupitelstva nedostala.
V roce 2022 kandidovalo šest uskupení, Žamberecká demokratická koalice vyhrála s téměř 32 procenty. Koalici vítěz vytvořil s Nezávislými s podporou ODS, tím dali dohromady 12 hlasů z celkových 21. Opozici tvořili ANO 2011 a nezávislí, Koalice nezávislých a STAN, KDU-ČSL a Čtrnáct pro Žamberk.